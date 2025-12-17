Como novedad, este año no se permitirá arrojar ni tirar juguetes durante el recorrido de la cabalgata por "razones de seguridad"

Confirman la prisión provisional para el detenido por agredir brutalmente a su expareja en Motril, que permanece en estado grave

Compartir







Por primera vez, tres mujeres encarnarán a los Reyes Magos de Oriente en la tradicional Cabalgata de Punta Umbría (Huelva), que se celebrará el próximo 5 de enero. Las elegidas ya lucen sus coronas tras recibirlas de manos del alcalde, José Carlos Hernández Cansino, y de la concejal de Festejos, Jimena Donoso.

El alcalde destacó que las nuevas Reyes Magas llevarán la ilusión a los vecinos recorriendo las calles puntaumbrieñas con una completa agenda de actividades los días 5 y 6. Las afortunadas fueron seleccionadas por sorteo el pasado 22 de abril: Rocío Muñoz Salguero como Rey Melchor, Francisca De la Rosa Pereira como Rey Gaspar y María del Pilar Salguero García como Rey Baltasar. Además, Punta Umbría contará por primera vez con una Estrella de la Ilusión, que será Carmen Sánchez.

PUEDE INTERESARTE Detenido por la muerte violenta de un hombre de 77 años en Jerez tras una discusión en el interior de su vivienda

Como novedad, este año no se permitirá arrojar juguetes durante el recorrido por razones de seguridad

La entrega de regalos se realizará al final del trayecto, frente al Ayuntamiento, donde habrá una gran tirada de regalos. Hernández Cansino adelantó que habrá muchas sorpresas y una edición espectacular.

El cartel anunciador es obra de Julieta Barragán Hernández, alumna de tercero de Primaria del colegio Virgen del Carmen, ganadora del certamen escolar. Se entregaron además tres menciones a los más destacados: Olivia, Jesús Donoso Castro y Martina Lirola.

El recorrido comenzará con la llegada de los Reyes y sus pajes en barco al Muelle de las Canoas a las 16.30 horas, continuando por la calle Ancha, avenida de Andalucía, avenida de la Marina, Mar de Leva y calle Marea, hasta llegar al Ayuntamiento. Durante el trayecto se realizará una ofrenda floral en la iglesia del Carmen.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

El alcalde cerró el acto felicitando a la Comisión de Festejos por su trabajo desinteresado y agradeciendo a la empresa Puntahogar por su colaboración en la aportación de caramelos.