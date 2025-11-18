Redacción Andalucía 18 NOV 2025 - 11:47h.

El autor, Fernando Vaquero, lamenta el "desproporcionado" ciberacoso como insultos y llamadas telefónicas que está recibiendo a través de las redes sociales

SevillaLa polémica en torno al cartel anunciador de la Cabalgata de Reyes Magos de Sevilla continúa generando reacciones, tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación. La obra del pintor Fernando Vaquero, que fue presentada el pasado viernes en el Ateneo de Sevilla, ha recibido fuertes críticas y mofas desde que se dio a conocer, especialmente debido a la presencia en la imagen de una camiseta del Real Betis Balompié. Esta inclusión no ha sido bien recibida por una parte significativa de los aficionados del Sevilla Fútbol Club, que han expresado su malestar a través de las redes sociales.

Ante el creciente acoso, Vaquero ha decidido no hacer declaraciones públicas a los medios, pero ha explicado a Informativos Telecinco, a través de un mensaje de WhatsApp, que ha optado por mantenerse en silencio debido a la situación de "bullying" o acoso cibernético que está sufriendo. El artista ha señalado que está recibiendo insultos, llamadas telefónicas y otros tipos de ataques a raíz de la publicación del cartel. En su perfil de X, Vaquero también ha lamentado los episodios de "ciberacoso agresivo, desproporcionado e intencionado" que está padeciendo, dejando claro que su intención no era la de provocar a nadie.

El cartel ha provocado un revuelo considerable en las redes, especialmente entre los seguidores del Sevilla, quienes han criticado duramente la aparición de la camiseta del Betis en la obra. Para muchos, este detalle ha sido interpretado como un gesto provocador en un contexto de rivalidad histórica entre ambos clubes sevillanos. Sin embargo, Vaquero ha querido aclarar que su intención no era generar división ni excluir a nadie. Según el pintor, lo que ha querido reflejar es cómo los niños, en sus cartas a los Reyes Magos, suelen pedir entre otras cosas camisetas de fútbol, y para ilustrar esta idea, ha recurrido a un recuerdo personal de su infancia, cuando él mismo recibió una camiseta del Betis como regalo.

Un detalle altruista que se le ha vuelto en su contra

El autor también ha resaltado que la obra fue realizada de forma altruista, como un "regalo sincero" para su ciudad, sin recibir ningún tipo de remuneración económica. "Lo hice como un gesto de cariño hacia Sevilla", ha asegurado Vaquero, quien considera que algunos han malinterpretado su intención y han tomado el trabajo como "un regalo envenenado". Mientras tanto, las mofas y memes que circulan en las redes han ido adquiriendo un tono más oscuro, convirtiéndose en ataques e insultos hacia el artista.

La obra, realizada en óleo sobre lienzo, presenta una escena inspirada en la mañana del 6 de enero. En la imagen, una bolsa de papel con el escudo del Ateneo se encuentra junto a la puerta de una casa, con la frase "la magia que está a punto de renacer" escrita en ella. En la estancia, iluminada por la luz del amanecer, un niño -pintado de espaldas para que "cada uno pueda verse reflejado"- observa con asombro sus regalos. Entre los detalles personales que el autor ha incluido, se encuentra el rostro de su hija Julia, quien aparece en una de las figuras infantiles que componen la escena.

Vaquero ha defendido el derecho de los artistas a crear libremente y ha señalado que la crítica debe centrarse en la obra en sí misma, sin dar demasiada importancia a elementos ajenos a la misma, como la camiseta del Betis. Aunque ha entendido que pueda haber críticas hacia su trabajo, el pintor subraya que su obra no tenía la intención de herir sensibilidades ni de alimentar rivalidades deportivas.