El exmarido de la alcaldesa de Almassora, cuyo cadáver apareció en un contenedor, murió de forma accidental

Sandra Pons 05 ENE 2026 - 17:12h.

Los investigadores han descartado la intervención de terceras personas

Los forenses vieron heridas por aplastamiento del camión de basura y un hematoma en el ojo por un fuerte golpe

Compartir







CastellónLa Policía Nacional de Castellón ha cerrado el caso de la muerte del exmarido de la alcaldesa de Almassora como una 'muerte accidental'. Los investigadores han descartado la intervención de terceras personas.

El cadáver del hombre fue hallado en el interior de un contenedor de residuos de Castellón en la madrugada del 19 de octubre de 2025, en la calle Pérez Galdós.

El cuerpo de Vicente Domínguez fue encontrado por unos empleados del servicio de recogida de la basura, quienes, de forma inmediata, dieron cuenta de la presencia del mismo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad.

PUEDE INTERESARTE La Policía detiene a dos personas y desarticula un laboratorio de éxtasis en Castellón

Tras dicho hallazgo, los agentes iniciaron una investigación para determinar lo que pasó en las últimas horas de vida de Vicente Domínguez, y qué fue lo que le llevó a terminar arrojado a un contenedor.

Diversas heridas

Los forenses vieron dos tipos de lesiones en su cuerpo: heridas por aplastamiento de la prensa del camión de basura y una especie de hematoma en el ojo, proveniente de un fuerte golpe. También tenía otras contusiones.

PUEDE INTERESARTE Identificadas las 40 víctimas mortales del incendio de Suiza, la mitad de ellas menores de edad

El juzgado encargado del caso levantó el secreto sumarial y cerró las diligencias abiertas la semana pasada tras concluir la Policía que se trataba de una muerte accidental.