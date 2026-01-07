Alberto Rosa 07 ENE 2026 - 06:00h.

Nieve, viento, frío y oleaje activarán este miércoles avisos en 14 comunidades autónomas,

La nieve, la protagonista en España: se acumularán tres centímetros en 24 horas en Almería y Granada

La comarca de Parameras de Molina, en Guadalajara, se enfrenta a un aviso rojo por temperaturas gélidas este miércoles. Hasta -14 ºC caerán las termómetros, hecho que llevó al Gobierno de Castilla-La Mancha a activar el Plan Específico ante el Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) para la provincia de Guadalajara.

Según informa el Ejecutivo, la Agencia Estatal de Meteorología también ha emitido avisos de nivel amarillo por temperaturas mínimas para las comarcas de La Alcarria y Serranía de Guadalajara (-6 ºC); Serranía de Cuenca (-6 ºC); Alcaraz y Segura, Hellín Almansa y La Mancha albaceteña en Albacete (-4 ºC); y La Mancha de Ciudad Real (-4 ºC).

Nieve, viento, frío y oleaje activarán este miércoles avisos en 14 comunidades autónomas, con mínimas de -6°C en Girona y Huesca; -5°C en Ávila y Cuenca y de hasta -14°C en Parameras de Molina (Guadalajara), esta última con nivel rojo de "peligro extraordinario", según la AEMET.

En concreto, en aviso amarillo por nieve estarán Huesca, Zaragoza, León, Zamora, Lérida, centro de Navarra y Álava. Y por viento estarán en este mismo nivel de alerta Huesca, Gerona, Lérida, Gran Canaria, La Palma, La Gomera, El Hierro y Tenerife.

Asimismo, el frío activará los avisos amarillos en Almería, Córdoba, Granada, Jaén, Sevilla, Mallorca, Cantabria del Ebro, Ávila, Segovia, Soria, Albacete, Ciudad Real, Cuenca, Tarragona, sierra de Madrid, Murcia, vertiente cantábrica de Navarra, centro de Navarra, pirineo navarro, Alicante, Castellón y Valencia.

Al mismo tiempo, por oleaje estarán en aviso Asturias (litoral occidental y oriental), Baleares (Mallorca y Menorca, con amarillo y naranja), Cantabria, Tarragona, Girona, Guipúzcoa, Vizcaya, Melilla, Gran Canaria, La Gomera y Tenerife.

Acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo

De esta forma, la AEMET prevé acumulaciones significativas de nieve en el Pirineo, también posibles en la Cantábrica, y pudiendo darse nevadas en cotas bajas del norte peninsular. También heladas en Baleares y en gran parte del interior de la Península, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos.

Además, prevé rachas muy fuertes de aliso en Canarias y de viento de oeste y noroeste en litorales cantábricos, Pirineos, Ampurdán y bajo Ebro. La cota de nieve, muy baja al principio, tenderá a ir subiendo con la llegada del frente, quedando en 500/600 metros y subiendo al entorno de los 1.000-1.200 m. No obstante, podría nevar localmente a cotas de 300/500 en el centro norte peninsular.

Igualmente, prevé un aumento de las temperaturas máximas en general, excepto en valles del suroeste y extremo nordeste, siendo mayores en cotas altas. Mínimas en descenso en Baleares, litorales de la mitad sur del Mediterráneo y depresiones del cuadrante suroeste. Pocos cambios en el resto, con algunos ascensos en regiones de Galicia, Aragón y del Cantábrico. Se darán heladas en Mallorca y en gran parte del interior peninsular, siendo moderadas en general, incluso localmente fuertes en valles altos de la mitad este, y Pirineos.