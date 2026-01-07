Washington insiste en que necesita Groenlandia por una cuestión de "seguridad nacional"

Donald Trump expande sus advertencias tras la captura de Maduro: Bruselas defiende la soberanía de Groenlandia y recuerda que forma parte de la OTAN

Donald Trump continúa acaparando el protagonismo de la tensa actualidad geopolítica. Tras la captura de Nicolás Maduro, ya no le basta con controlar las mayores reservas de petróleo en Venezuela. Sus advertencias se siguen extendiendo y alcanzan a países como México, Colombia, Cuba o Nicaragua, y hasta Groenlandia, territorio danés autónomo que insiste en tener también bajo su control anexionándolo por una cuestión de “seguridad nacional”, según asevera.

El presidente estadounidense estaría dispuesto a comprar Groenlandia, según ha señalado su secretario de Estado, Marco Rubio, a un grupo de legisladores ante los que, al mismo tiempo, aseguró que preparan un plan actualizado para encontrar la vía de adquirir el territorio.

Donald Trump insiste en poseer Groenlandia

El presidente estadounidense lleva tiempo insistiendo en ello y ahora, tras la captura de Nicolás Maduro en lo que ha reivindicado como una extraordinaria operación exitosa de su ejército y una exhibición de su fuerza, redobla su retórica y escala también en sus advertencias. Estados Unidos necesita Groenlandia, y esa es la postura oficial de Washington, que defiende e insiste en que es un punto estratégico necesario para alejar la influencia de Rusias y China del hemisferio occidental.

El presidente estadounidense, de hecho, lleva tiempo hablando de Groenlandia, pero ahora lo que ha cambiado es la operación en Venezuela, que considera un ‘enorme éxito militar’. Por eso, ahora el tono es más directo y más agresivo, mientras las amenazas son más amplias.

El Departamento de Estado, de hecho, habla de ‘nuestro hemisferio’ al referirse a la cuestión, mientras en los últimos días también han hecho menciones a México, Colombia, Cuba y Nicaragua.

El subjefe de la Casa Blanca, Stephen Miller, ideólogo muy influyente en Trump desde 2015, –desde la primera campaña electoral–, habla de hecho de un mundo gobernado con la fuerza y de Estados Unidos como una ‘superpotencia’ que usará su poder militar sin pedir perdón.

Bruselas insiste en que solo Groenlandia y Dinamarca pueden decidir su futuro

Frente a estas pretensiones del mandatario estadounidense, desde Bruselas insisten en la soberanía y la integridad territorial, subrayando que “Groenlandia pertenece a su pueblo” y que “corresponde únicamente a Dinamarca y a Groenlandia decidir sobre las cuestiones que conciernen a Dinamarca y a Groenlandia”.

En un texto firmado por los jefes de Estado o de Gobierno de Francia, Alemania, Italia, Polonia, España, Reino Unido y Dinamarca, subrayan que para la Alianza Atlántica la región ártica "es una prioridad clave" y que "los aliados europeos están intensificando sus esfuerzos", incrementando su presencia, actividades e inversiones para "mantener el Ártico seguro y disuadir a los adversarios".

En esa línea, los líderes europeos recuerdan que el Reino de Dinamarca --incluido el territorio autónomo de Groenlandia-- forma parte de la OTAN. Así, han incidido en que la seguridad en el Ártico debe lograrse "de manera colectiva, en coordinación con los aliados de la OTAN, incluido Estados Unidos", siempre respetando "los principios de la Carta de Naciones Unidas", entre ellos "la soberanía, la integridad territorial y la inviolabilidad de las fronteras".

"Estos son principios universales y no dejaremos de defenderlos", han insistido, subrayando que para ese empeño "Estados Unidos es un socio esencial" como aliado de la OTAN y a través del acuerdo de defensa firmado entre el Reino de Dinamarca y el país norteamericano de 1951.