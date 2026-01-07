La Asociación Española de Consumidores avisan a los consumidores del excesivo gasto de estos meses y le aconsejan para administrar su dinero de la mejor forma posible

Las claves para sobrellevar la "cuesta de enero" incluyen el pago en efectivo, evitar gastos innecesarios y educar a la familia en cuanto a la administración del dinero

Después de la temporada navideña, los gastos hechos durante estos días transforman el mes de enero en uno en el que afrontar dichos gastos y hacer esfuerzos económicos que compensen los excesivos desembolsos de dinero.

Esta llamada “cuesta de enero”, es temida por todos los consumidores, a los que la Asociación Española de Consumidores presenta su nuevo Decálogo de consejos para que la economía familiar no se resienta tanto durante este mes.

Puntos clave para afrontar la cuesta de enero

El Decálogo de la Asociación Española de Consumidores ha ofrecido las siguientes recomendaciones para ayudar a sobrellevar esta temporada del año de la mejor manera posible:

1. Es clave planificar la economía, analizando los gastos fijos y posibles variables y adecuarlas a los ingresos. Así, elaborar un presupuesto familiar es esencial para poder afrontar de mejor forma este año.

2. Se debe ser crítico con los gastos que tenemos y desechar los que no se consideren imprescindibles.

3. Realizar un consumo responsable de suministros, evitando consumos innecesarios en cuanto a la electricidad, el gas o agua.

4. Es recomendable pagar en efectivo en vez de usar la tarjeta de crédito. De esta forma, se puede controlar mejor el gasto y no caer en la trampa de comprar aquello que uno no se puede permitir.

5. Si la economía es ajustada, no hay que dejarse llevar por la publicidad consumista. Es preferible comprar aquello que realmente suponga un ahorro y sea necesario.

6. Planificar la cesta de la compra antes de hacerla y según el presupuesto que tengamos establecido.

7. Comparar precios es importante para comprobar las variables calidad/precio.

8. Internet es una buena herramienta para comprar por las ofertas que tiene.

9. Educar a toda la familia, incluido niños en este asunto del ahorro. La economía familiar es cosa de todos sus miembros.

10. Es importante que se visualice el ahorro que cada semana, cada mes, vaya haciendo la familia. Eso motivará que, de cara al futuro, se mantenga este interés por llegar a fin de mes y en emplear el dinero en las cuestiones que realmente tengan interés para el conjunto de la familia.