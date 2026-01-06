Alberto Rosa 06 ENE 2026 - 17:32h.

La banda ha publicado un emotivo comunicado sobre la cantante, que vuelve a la banda después de 18 años

El 2026 será el año de la vuelta a los escenarios de La Oreja de Van Gogh, tras más de un año de parón, y con un gran cambio: el regreso de Amaia Montero como vocalista del grupo. Tras muchos años de trayectoria con Leire Martínez, el grupo vasco ha preparado una larga gira con la que fuera su cantante original que recorrerá muchas ciudades españolas.

La banda lanzó la pasada Nochevieja la primera canción de su nueva era con Amaia, ‘Todos estamos bailando la misma canción’. Un tema que incluye frases como “yo creo en Dios a mi manera”, llenas de espiritualidad y religión, como han hecho otros artistas de la música pop recientemente, empezando por Rosalía.

Pero es ahora, día de Reyes, cuando la banda donostiarra ha emitido un comunicado hablando de Amaia. "Esta de aquí parece una chica normal, tirando a bajita, pero ahí dentro cabe un universo entero. Y esos dos ojitos de gata son en realidad un par de ventanas al lugar donde ocurre la magia: hay más melodías en esa cabeza que las que nadie pueda inventar en diez vidas", comienzan diciendo.

"Y si de verdad quieres sentir lo que es conectar con alguien al nivel más profundo y reírte sin darte cuenta, tienes que pasar un rato con ella. Debería de ser una asignatura obligatoria para todos en esta vida", ha añadido la banda, en un comunicado firmado por todos los integrantes y que va acompañado de una fotografía de la cantante el día del estreno de la canción.

El grupo de San Sebastián también ha descrito a la cantante como “cabezota como ella sola” y que tiene “un carácter más complicado que verle la sombra al viento”. "Sin embargo, tiene un corazón gigante y de gominola. Retomamos el camino exactamente donde lo dejamos sin tener claro cuál es el destino, pero ¿sabes qué? Nos importa un comino mientras sea contigo", han añadido.

Los tres compañeros han querido terminar esta carta dedicada a su nueva cantante firmando con un "te queremos mucho, Amaia Montero Saldias". Además, la foto va acompañada con el tema ‘Tan guapa’, de su disco ‘El planeta imaginario’.

La respuesta de Amaia

La publicación ha generado numerosas reacciones, incluso la respuesta de la vocalista. "Leer vuestras palabras ha sido como mirarme en un espejo amable, de esos que no juzgan, que entienden incluso lo que una aún no sabe explicar", decía la cantante.

"Me emociona pensar que el camino pueda retomarse sin mapas, sin promesas cerradas, sólo con la certeza del amor, de la música, del acompañarnos, del reírnos sin darnos cuenta y de caminar aunque no sepamos muy bien hacia dónde", añadía, asegurando que eso para ella es el "hogar".

"No soy fácil, lo sé" -reconoce- "pero si algo tengo claro es que mi corazón late grande gracias a vosotros, que sabéis ver con ternura incluso lo complejo y queréis sin pedir que nada cambie". "Gracias por el amor y por ese 'contigo' que lo hace todo único. Yo también os quiero. Mucho (como todo el cielo y todo el mar)", termina diciendo Montero.