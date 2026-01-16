Sant Antoni enciende en Canals la hoguera más grande de España con 16 metros de altura

Sandra Pons 16 ENE 2026 - 15:28h.

Los vecinos han dado las tres vueltas de rigor a la hoguera para encontrar pareja durante el año

ValenciaYa está todo preparado para que esta noche de viernes, a partir de las 21h, empiece a arder la hoguera de Canals (Valencia) en honor a San Antón. Una hoguera de leña de pino que, en esta ocasión, mide 16 metros de altura y que cada año se convierte en la más grande de España.

Los festeros del municipio han realizado la tradicional ofrenda al santo y, muchos de ellos, han dado las tres vueltas de rigor a la hoguera. Dice la tradición que así se cumple el deseo de encontrar pareja durante el año.

Este viernes la música, la vestimenta tradicional y las fotos para inmortalizar la pira de leña, ha sido la tónica predominante en la Plaza Mayor del municipio. Es uno de los acontecimientos más emblemáticos y esperados del calendario festivo valenciano.

El monumento, construido con pinos, ha requerido alrededor de 15 días de trabajo.