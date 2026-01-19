Buscan un velero a la deriva y a su tripulante en aguas de Alicante y Murcia

Sandra Pons 19 ENE 2026 - 14:48h.

Se trata de un hombre de 69 años de nacionalidad española que viaja solo y con conocimientos limitados de navegación

El viernes contactaron con él por última vez: tenía barca salvavidas, sin motor ni radio, y poca batería en el teléfono

AlicanteSalvamento Marítimo está llevando a cabo desde el jueves un dispositivo de búsqueda de un tripulante de un velero de 9 metros de eslora que salió del puerto de Gandía (Valencia) y no llegó a su destino, el puerto de Guardamar del Segura (Alicante).

Se trata de un hombre de 69 años de nacionalidad española que viajaba solo. Al parecer, el hombre tiene conocimientos limitados de navegación. Fue su mujer quien alertó a las autoridades de la desaparición del velero, tras comunicarse con su marido por última vez el pasado viernes.

Continúa la búsqueda

La búsqueda del velero "Admirante" fue llevada a cabo, en los primeros días por un helicóptero de búsqueda, mientras ahora se está optando por un avión. En estos momentos, se está operando por aguas de Benidorm, San Pedro del Pinatar y Guardamar del Segura.

La última actualización del pasado domingo daba un resultado negativo. La embarcación y su tripulante continúan desaparecidos. Han participado una patrulla de la Guardia Civil, una lancha de Cruz Roja y dos helicópteros de Salvamento, cuyas labores han sido infructuosas. Tampoco han dado ninguna pista los avisos a navegantes lanzados por si lo divisaban en alta mar.

La Guardia Civil ha activado el sistema SIVE, su red de radares costeros, para intentar localizar la embarcación.

El viernes se comunicó por última vez

A través del 112, el viernes pudieron contactar con el tripulante, que explicó que estaba en el velero y que tenía barca salvavidas, bengalas y muy poca batería en el teléfono, pero no facilitó la posición entera en la que se encontraba.

Contactó alrededor de las 22 horas y se pudo saber que la embarcación estaba a la deriva, sin motor ni radio operativos, y que utilizaba un ancla de capa para frenar el desplazamiento. No pudo facilitar su posición ya que la comunicación se interrumpió cuando intentaba hacerlo, al agotarse la batería de su teléfono.

Su mujer también pudo hablar con él ese mismo día y le comunicó que le parecía que se encontraba por Benidorm. Fue el último contacto que se tuvo con él.