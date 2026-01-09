Los equipos de búsqueda han indicado que mantendrán un seguimiento adicional por si se encuentran nuevas pistas

Los cuerpos de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y Lia, de 12 años, han sido incinerados en Bali

Los equipos de rescate de Indonesia han dado por finalizado el operativo de búsqueda del niño que se encuentra desaparecido tras el naufragio, el pasado 26 de diciembre, de un barco turístico en aguas del Parque Nacional de Komodo con una familia española y que se ha saldado con tres muertos y dos supervivientes, además del menor que no ha sido localizado.

La conclusión de la misión ha sido anunciada por oficiales de la Agencia Nacional de Búsqueda y Rescate (BASARNAS) de Indonesia, que coordinó el amplio despliegue, durante una comparecencia en la ciudad de Labuan Bajo. A pesar de haber finalizado la misión, los equipos de búsqueda han indicado que mantendrán un seguimiento adicional por si hay nuevas pistas u otra nave encuentra el cuerpo del menor.

Ceremonia en recuerdo de las víctimas

Los barcos de búsqueda, regresaron al puerto sin encontrar al niño que queda desaparecido, situación ante la que Budi Widjaja, quien asiste a la familia del menor, ha declarado: "Hemos buscado en todas las áreas, tanto en el agua como en las costas, donde creemos que podría estar el cuerpo, pero, desafortunadamente, no hemos encontrado rastro".

Tras la decisión por parte de las autoridades de cesar la búsqueda del niño, se pretende organizar una ceremonia en recuerdo de las víctimas en el puerto de Labuan Bajo, desde se han coordinado parte de los trabajos.

Las consecuencias del naufragio

El menor sin localizar, de 10 años, viajaba en el barco junto a una familia de seis miembros, de los que tres han fallecido y dos, una mujer y una niña, sobrevivieron.

Las víctimas mortales son Fernando Martín, exfutbolista y entrenador del equipo femenino B del Valencia CF; un hijo de este; y una hija de su esposa, Andrea Ortuño, quien fue rescatada tras el accidente junto a otra de sus hijas.

El niño, que permanece desaparecido, es hijo de la superviviente y de una expareja. Martín y Ortuño habían contraído matrimonio recientemente.

Hundimiento por posible negligencia

El barco turístico KM Putri Sakinah se hundió en aguas de la isla de Padar , en el Parque Nacional de Komodo, alrededor de las 20:30 hora local del 26 de diciembre (12:30 GMT), tras lo cual se activó una búsqueda inicial con lanchas y más adelante se amplió el operativo. Cuatro tripulantes y un guía también fueron rescatados.

La que ha sido la última jornada del operativo llega después de que la Policía de Indonesia anunciara que investiga por un posible delito de negligencia con resultado mortal, castigado con hasta 5 años de cárcel, al capitán y al jefe de máquinas de la embarcación siniestrada.

"Los investigadores evalúan si hubo un elemento de negligencia en la operación del buque que provocó el accidente marítimo con víctimas mortales", declaró en un comunicado el jefe de Relaciones Públicas de la Policía Regional de la provincia de Nusa Tenggara Oriental, donde se encuentra Komodo, Henry Novika Chandra.