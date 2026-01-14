Margarita, de 71 años, ha sido desahuciada del velero donde residía, alegando problemas de flotabilidad, seguridad e higiene de la embarcación

Los colectivos 'Derecho al Techo' y 'Mi Barco, Mi Casa', han reunido a una veintena de personas en el muelle para intentar frenar el desahucio

La Guardia Civil y la Policía Portuaria de Las Palmas de Gran Canaria han procedido al desahucio de una de las personas que viven en barcos en el muelle deportivo de la ciudad. Margarita, de 71 años, ha sido sacada del velero donde residía, alegando problemas de flotabilidad, seguridad e higiene de la embarcación.

Después de media hora de conversación entre la Guardia Civil y Margarita, que se negaba a abandonar el barco que considera su vivienda, tres agentes han accedido al velero y la han desalojado a la fuerza en torno a las 10:48 horas, para que el personal del puerto desatracara la embarcación y la retirara de la dársena.

Una veintena de personas defendieron a Margarita

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha explicado que comunicó la ejecución del desahucio a la afectada el 18 de diciembre, al día siguiente de que lo autorizara un juez, pero la 'Plataforma Derecho al Techo' y el colectivo 'Mi Barco, Mi Casa' sostienen que el procedimiento ha sido "ilegal", al no acudir al lanzamiento la comitiva judicial.

El desalojo ha sido llevado a cabo por agentes de la Guardia Civil y Margarita ha necesitado atención médica tras recibir un golpe en el forcejeo y por su estado de nervios, por lo que la han trasladado a un centro de salud cercano al muelle.

Los colectivos 'Derecho al Techo' y 'Mi Barco, Mi Casa', que han reunido a una veintena de personas en el muelle para intentar frenar el desahucio, critican que se haya privado a Margarita de su vivienda sin el informe de vulnerabilidad, ya que ella asegura que no tiene otro lugar donde vivir, y han cuestionado el fundamento de las normas de la Autoridad Portuaria de Las Palmas.

El velero estaba en estado de abandono

En un comunicado, la Autoridad Portuaria de Las Palmas ha explicado que la embarcación de Margarita se retira del pantalán al que estaba amarrado por falta de conservación e higiene y por problemas de flotabilidad y seguridad, ya que el velero no cuenta con mástil ni motor, "elementos esenciales para la navegación".

Sin embargo, los colectivos que apoyan a la mujer afectada cuestionan que se aleguen esos problemas de flotabilidad para justificar la decisión, cuando precisamente el velero ha salido del muelle navegando manejado por personal del puerto.

La Autoridad Portuaria también ha negado que el velero 'Claudine' haya sido expulsado del muelle deportivo por ser utilizado como vivienda, sino por suponer un riesgo par la persona que reside en él por su falta de seguridad y por su estado de abandono.

Los responsables de la entidad pública explican que, de hecho, ya en 2023 requirieron a Margarita para que para que lo reparase y que, ante su "incumplimiento", se tramitó una orden de desahucio.

Añaden que la propietaria del velero presentó en dos ocasiones alegaciones contra esa decisión, por lo que consideran que "no puede alegar indefensión ni desconocimiento de la situación", cuando tampoco ha manifestado hasta ahora la condición de vulnerabilidad.

Alrededor de 200 personas viven en barcos atracados

'Derecho al Techo' asegura que Margarita "no ha recibido una notificación clara, comprensible y acompañada" y que fue informada de la inminencia del desalojo "sin apoyo administrativo ni social, en un contexto de aislamiento, fragilidad y dificultades para gestionar trámites administrativos, circunstancia reconocida como un factor de vulnerabilidad en personas mayores que viven solas".

Por su parte, el portavoz de 'Mi barco, Mi casa', Antonio Pérez, ha acusado a la Autoridad Portuaria de Las Palmas de haber actuado de "mala fe" con una persona vulnerable y ha puesto en duda los argumentos del ente público sobre el estado del velero: "Desconozco cómo saben cuál es el estado del interior del barco de Margarita".

Alrededor de 200 personas viven en barcos atracados en el muelle Deportivo de Las Palmas, según esta asociación, aunque muchas han abandonado las instalaciones por "presiones y coacciones" que, a su juicio, han convertido a un puerto internacional en "un lugar inhóspito donde no se recibe bien al navegante".

Tres empleados de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria se han personado en el muelle tras el desalojo y han afirmado que procurarán "una solución habitacional" para Margarita, que pasará la noche en un centro de acogida en Ciudad Alta, y se coordinarán con la Policía Portuaria para recuperar sus enseres personales.