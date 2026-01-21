La joven desaparecida ha sido evacuada a la a la helisuperficie de Alzira

Buscan a Sara, una mujer de 35 años desaparecida hace diez días en Favara, Valencia

Los efectivos del GERA han encontrado con vida a la joven de Alzira desaparecida en la localidad de Favara. La chica estaba en una zona embarrancada y ha ido evacuada con un helicóptero V-990 hacia un hospital sobre las 16:39 horas. La joven presentaba síntomas de hipotermia y han tenido que estabilizarla, según informa 'Las Provincias'.

La joven desaparecida ha sido evacuada a la a la helisuperficie de Alzira, donde un SAMU la estaba esperando para brindarle atención médica. Un helicóptero, una dotación de bomberos, un sargento, el grupo de rescate Gera, el coordinador forestal, un dron del Consorcio y tres unidades de bomberos forestales de la Generalitat han colaborado en su búsqueda.

Una búsqueda complicada por el temporal Harry

La búsqueda se había complicado por las dificultades que ha traído el temporal Harry, por lo que también han participado un dron de Sgise, fuerzas de seguridad y miembros de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias. Pero este miércoles, con la salida del sol, se han reanudado los esfuerzos para encontrarla en una zona de bancales y pinares.

La mujer recorrió desnuda y desorientada alrededor de 20 kilómetros la población valenciana y la Serra de Cobera. La joven pasó la noche a la intemperie, con la lluvia y las bajas temperaturas, lo que preocupaba a los servicios de rescate.