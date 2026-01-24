La arrestada de 30 años confesó a los agentes que había actuado por encargo de otra persona

Con un móvil y varias tarjetas de crédito ajenas, la mujer efectuó operaciones en un centro comercial

ValenciaLa perspicacia de los dependientes de un negocio facilitó que una mujer fuera detenida en Valencia, acusada de un presunto delito de estafa continuada. Alertaron de compras sospechosas de 7.400 euros.

Según ha precisado la Guardia Civil en un comunicado este 24 de enero, los hechos ocurrieron en dos días seguidos cuando la arrestada acudió a una tienda de libros, música, vídeo y electrónica de un centro comercial.

Inicialmente realizó varias adquisiciones por un importe de 6.600 euros. Después, compró unas tarjetas regalo y virtuales por valor de 800 euros, que pueden utilizarse en comercios y plataformas online.

Para todas estas operaciones utilizó un teléfono móvil y distintas tarjetas de crédito que, luego, se comprobó que no eran de su titularidad, sino ajenas por completo.

Por encargo de otra persona a cambio de dinero

Los vigilantes de seguridad del lugar interceptaron primero a la clienta, de 30 años y nacionalidad china, en el segundo día en el que había comprado en la misma tienda.

Cuando llegaron los agentes de la Benemérita, ella les confesó que actuaba por encargo de otra persona que había contactado con ella a través de unas aplicaciones chinas.

A cambio de un dinero o compensación económica, había cedido a sus peticiones. A la arrestada se le intervinieron hasta tres smartphones que portaba. Las diligencias fueron entregadas al juzgado de Torrente.