La Universidad ya ha alertado a sus alumnos de esta práctica fraudulenta y recuerda que nunca enviará un correo de estas características desde una cuenta no oficial

Los mensajes por correo han provocado una cascada de consultas por parte de los alumnos hacia las diferentes secretarías de las facultades

Santiago de CompostelaUn mensaje por correo electrónico en el que suplantan a la USC (Universidad de Santiago de Compostela) , ha desencadenado multitud de comunicaciones entre estudiantes y personal universitario, alertados de la petición de 550 euros para completar un supuesto pago pendiente de la matrícula. El email que ha llegado a cientos de alumnos, aporta el logo oficial de la institución y simula al máximo los detalles.

Se trata de un nuevo intento de estafa, encuadrada dentro del término phishing, donde los ciberdelincuentes se hacen pasar por organizaciones oficiales para obtener datos confidenciales. Esta situación ha provocado una cascada de consultas hacia las diferentes secretarías de las facultades de la universidad más importante de Galicia, que cuenta con más de 25.000 estudiantes.

El organismo, al recibir tal cantidad de preguntas sobre el tema, ha respondido a través de otro correo electrónico a todo su alumnado, en el que alerta de la situación y pide no hacer caso a ese tipo de mensajes. También solicita que se verifique siempre el remitente de esos mensajes, ya que en este caso no se trata de una cuenta oficial.

Además de exigir el pago de 550 euros, en la comunicación fraudulenta, se advierte de que el pago “vence hoy”, una fórmula habitual para generar alarma en los receptores del texto, ya que explican que “su incumplimiento podría derivar en interrupciones en la cuenta”. De la misma manera, aportan un IBAN para completar el pago y en el caso de que no fuese posible, una dirección de correo electrónico donde adjuntar un comprobante del pago realizado.

Por el momento no ha trascendido que algún alumno haya caído en la trampa de los ciberdelincuentes. La presencia cada vez más en nuestro día a día de estas prácticas y la consulta a los órganos oficiales, ha provocado que la situación no sea crítica, aunque algunas personas afectadas habrían estado cerca de efectuar el pago.

Recomendaciones básicas ante los ciberdelitos

Según el Informe sobre la Cibercriminalidad en España 2024 realizado por la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad (OCC) dependiente del Ministerio del Interior, en ese año se produjeron 464.801 ciberdelitos, de los cuales 412.850 fueron estafas, lo que representa más del 88%.

Aunque se ha reducido apenas un 1% con respecto al año anterior, este tipo de delitos está en auge. En comparación con el año 2020, donde la pandemia encerró a la población en sus viviendas y provocó un gran consumo de internet, han crecido un 61,4% este tipo de prácticas fraudulentas como el phishing.

La Brigada Central de Investigación Tecnológica de la Policía Nacional es la encargada de efectuar una respuesta ante este reto que supone las nuevas formas de delinquir. Esta unidad ha elaborado una serie de recomendaciones para prevenir que los ciudadanos caigan en este tipo de situaciones.

En primer lugar, consideran que la colaboración ciudadana es fundamental, ya que normalmente se producen de manera masiva y con asiduidad, por lo que todos los ciudadanos hemos recibido en algún momento alguna comunicación fraudulenta. En esa situación es importante informar a tu alrededor, especialmente si se trata de personas vulnerables. En el caso de los menores, es importante que sus responsables les tutelen en su navegación por las redes.

Además, no dar datos personales en internet o una contraseña de calidad, puede evitar también que los delincuentes cumplan con su cometido. Las claves deben ser difíciles de adivinar, cambiadas con periodicidad y diferentes entre las diversas cuentas utilizadas. Por otro lado, como en este intento de estafa a los universitarios de la USC, siempre hay que desconfiar de plazos urgentes o solicitudes de pago inmediato, que perturban al destinatario.