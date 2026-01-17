Iván Sevilla 17 ENE 2026 - 19:36h.

El octogenario había sido aislado de su familia y a su nombre habían abierto cuentas bancarias para estafar

Hay un total de 121 víctimas perjudicadas económicamente por falsos anuncios de venta de animales en internet

BilbaoUn anciano ha sido liberado por la Guardia Civil en la llamada 'Operación Magna-Vallis', ya que un grupo criminal lo usaba para mendigar y cometer estafas online. Hay un total de 18 detenidos en Vizcaya.

Otro integrante de la organización fue arrestado en Burgos y tres personas están investigadas por unos hechos que comenzaron a investigarse en febrero del 2025. Así lo ha detallado el Instituto Armado.

Tres miembros de un clan familiar mantenían bajo absoluto control al octogenario después de aislarlo de sus seres queridos. A su nombre habían abierto numerosas cuentas bancarias para los delitos.

Falsos anuncios de venta de animales

En concreto, engañaban y se quedaban con el dinero de los interesados en comprar animales que publicitaban a través de falsos anuncios de venta en internet. De esta forma consiguieron más de 36.000 euros.

Precisamente un usuario denunció que había sido estafado tras pagar 280 euros por la supuesta adopción de un cachorro, sin recibir el animal ni poder recuperar esa cantidad.

Los agentes encargados del caso averiguaron que el entramado estaba asentado en la provincia de Vizcaya. Una vez que contactaban con sus integrantes, éstos exigían transferencias progresivas.

Siempre utilizaban alguna excusa como la vacuna, el chip, la jaula o el transporte del animal para justificar esas solicitudes. Empleaban documentos de identidad falsos o ajenos para engañar.

121 víctimas por todo el país y prestaciones indebidas

Además de disponer de varios números telefónicos y las cuentas donde recibían el dinero (aceptaban bizum), recurrían al llamado método 'Smurfing' para fraccionar cobros y blanquear los capitales mediante micropagos.

La Benemérita ha contabilizado 121 víctimas de las estafas por todo el país, desde Tenerife hasta Girona, pasando por Málaga, Cádiz, Ávila, León, Lugo, La Rioja, Toledo, Zaragoza, Albacete o Murcia.

Todavía no descartan encontrar a más afectados, aparte de otras cuentas vinculadas, que se sumarían a las 57 detectadas junto a 23 líneas telefónicas, todas bloqueadas por orden judicial ya.

Por otro lado, se descubrió que la mayoría de arrestados no ocupaban ninguna actividad económica habitual y percibían ayudas gubernamentales como el IMV o la RGI, entre otras.

Parte de esas prestaciones que obtenían de manera indebida las destinaban (junto a una fracción del dinero estafado) a invertir en criptomonedas. Con valor de más de 55.000 euros.

Más de 560.000 euros de ayudas sociales

Desde la Guardia Civil han especificado que han podido disfrutar de más de 560.000 euros en esas subvenciones sociales. A los detenidos se les acusa de hasta seis tipos de diferentes delitos.

Mientras la investigación del equipo @ del Instituto Armado sigue abierta para intentar recuperar los fondos defraudados, está dirigida por el Juzgado de instrucción Nº 3 de Bilbao.

Acerca de la compra de mascotas online, los agentes han recordado que es legal, siempre y cuando todo el proceso comercial se efectúe con criadores o centros autorizados.

Además de que cumplan las normas de bienestar animal en las instalaciones donde se encuentren. Recomiendan desconfiar de precios excesivamente bajos y exigir la documentación al vendedor.