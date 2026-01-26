Carlos Plá Valencia, 26 ENE 2026 - 06:30h.

A sus 82 años Carmen, una vecina de Orihuela, sigue subiendo a diario en su bicicleta: "La cardióloga me dice que no me la deje"

Amante del ciclismo y creador de contenido, José María se encontró aparcada en un centro comercial de Orihuela (Alicante), una bicicleta muy antigua que le llamó la atención. Cautivado por su estética, se detuvo a observarla con atención cuando por sorpresa apareció su propietaria, una mujer mayor que iba cargada con bolsas de la compra. “Fue una casualidad. Estaba mirando la bicicleta y apareció Carmen. Le pregunté si era suya y me contó la historia”, explica José María López. Una historia que ha emocionado a miles de personas en redes sociales.

Más de seis décadas juntas

Carmen, de 82 años, lleva 63 años subida a su bicicleta. Cuando todavía no había cumplido los 20, su entonces novio se la regaló. “Pues no venía mi marido contento con la bici el día de Reyes”.

A pesar de los años, la bicicleta, que costó 2.000 pesetas de la época, está en perfecto estado. Orgullosa, Carmen explica que en la rueda trasera “llevaba unas redes de seda” para que la compra no se colase por los radios.

Con serenidad, Carmen cuenta que su marido, ya fallecido “hace muchos años”, también utilizaba la bicicleta. “Él se la llevaba de vez en cuando”, aunque ella le advertía “cómo te la quiten prepárate”.

Una bicicleta, que además de su medio de transporte, ayuda a Carmen a mantenerse en buena forma a su edad. Cada año cuando acude a la cardióloga, siempre le pregunta: “¿Carmen tu sigues en la bicicleta aún? Yo le digo que sí y me dice que no me la deje”.

Una entrañable historia que lleva ya más de 4,6 millones de visualizaciones en Instagram y que concluye, con las protagonistas alejándose. “Y ahí va Carmen, con su bicicleta”.