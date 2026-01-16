Rocío Amaro 16 ENE 2026 - 14:58h.

Un lotero de Vícar, en Almería, busca a una vecina que perdió tres décimos premiados de la Lotería de Navidad por valor de 220 euros

Los billetes quedaron en el suelo mientras la mujer revisaba sus décimos en la administración

AlmeríaEn la administración de loterías El Trébol Dorado, en Vícar, Almería, buscan a la desesperada a la ganadora de un pellizco navideño. El pasado miércoles 14 de enero, a última hora de la mañana, una vecina habitual llegó a la administración para comprobar sus décimos de Lotería de Navidad. Traía los billetes envueltos en una servilleta y, según comentó, su hija le había avisado de que tenía un total de 260 euros en premios.

El propietario del local, Eduardo Linares, comenzó a revisar los décimos que la mujer le entregó. "Cuando le dije que el total de su premio eran 40 euros, se quedó extrañada", recuerda, como tampoco olvida la respuesta que le dio la mujer: "Qué raro, porque mi hija me dijo que eran más de 200 euros". Y es que, los 40 euros correspondían únicamente a los décimos que la mujer había dado en ese momento, y no a todos los que, en realidad, llevaba consigo.

Fue durante el cierre de la administración cuando Eduardo se dio cuenta de lo que había sucedido. Tres décimos de Lotería de Navidad habían caído al suelo sin que la mujer se percatara. "Enseguida pensé en esa señora. Los comprobé y efectivamente, estaban premiados, dos de 100 euros y uno de 20 euros, es decir, 220 euros que la mujer tenía que haber cobrado", explica.

El premio ya está cobrado y esperando a su dueña

Desde entonces, la administración ha guardado el dinero a la espera de que la vecina aparezca para reclamarlo. "Ese premio lo tengo aquí, esperando a que venga. Con las prisas, seguro que no se dio cuenta de que se le habían caído", asegura Eduardo. Para él, lo más importante es que la mujer reciba lo que le corresponde.

El lotero ha hecho un llamamiento público a través de sus redes sociales con un mensaje dirigido a la propia interesada o a cualquiera que la conozca: "Estamos preocupados porque se fue con la duda y queremos que cobre todo lo que le corresponde". Un SOS en el que Eduardo detalla las características de la mujer: estatura media, unos 50 años, pelo corto, gafas y mochila a la espalda.

Aunque tienen grabaciones de las cámaras de seguridad, la administración no puede difundirlas por motivos de protección de datos, pero confían en que la difusión del mensaje permita localizar a la vecina. "Si eres tú o si la conoces, escríbenos por WhatsApp o Instagram, o pásate por la administración y lo resolvemos en un minuto", explican en su publicación.

Un despiste que "puede pasarle a cualquiera"

Desde el Trébol Dorado quieren mandar u mensaje de tranquilidad a la misteriosa mujer: "Queremos que sepa que su dinero está seguro y que nadie se ha quedado con él. Es solo cuestión de tiempo que lo cobre", asegura Eduardo.

Un incidente motivado por las prisas, por un despiste o por un descuido que por el momento le ha costado a una clienta 220 euros- Ahora lo importante es poder subsanar el error y que el dinero vuelva a su dueña cuanto antes.

Mientras tanto, el dinero permanecen bajo custodia en la administración de Vícar, listos para ser entregados. Eduardo confía en que la vecina aparecerá pronto: "Cuando venga, le explicaré todo, y se llevará lo que le corresponde. Solo queremos que cobre sus premios. Todo está guardado y seguro para ella".