El juez esperará a la autopsia del menor asesinado en Sueca para pasar al detenido a disposición judicial

Sandra Pons 26 ENE 2026 - 11:56h.

Este lunes está previsto que se practique la autopsia del menor asesinado en el anatómico forense de Valencia

La versión del presunto autor de la muerte de Álex, el niño asesinado en Sueca cuando jugaba a la consola en casa de su amigo: “Fue un ataque de locura”

Compartir







ValenciaLa localidad valenciana de Sueca continúa de luto tras la muerte de Álex, un niño de 13 años asesinado en la vivienda de un amigo. La investigación por el asesinato continúa, presuntamente fue el padre de un amigo, que se entregó el pasado sábado ante la Guardia Civil. Pero una de las hipótesis podría ser que el crimen lo cometió realmente el hijo del detenido, y este se entregó para encubrirlo.

La delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, confirmó este domingo que "todas las hipótesis están abiertas".

La autopsia será clave

Este lunes está previsto que se practique la autopsia del menor asesinado en el anatómico forense de Valencia.

Se continúa pendiente del pase a disposición judicial del presunto asesino del menor. Probablemente sería el martes, pero el juez ha confirmado que quiere esperar a tener la autopsia de la víctima.

Actos de homenaje

Asimismo, este lunes se realizará una acción en el colegio al que iba Álex, el Colegio de Fátima de Sueca.

Esta tarde a las 18:00 se ha agendado un minuto de silencio en el campo de fútbol del Club Deportivo Les Promeses de Sueca, en el que jugaba el pequeño.

Caminando por la calle del suceso en Sueca, nos encontramos la casa precintada con dos velas. En la fachada del colegio de Fátima, una virgen con crespón.

El municipio está conmocionado. Una vecina cuenta que no se escuchó nada: "era un hombre bueno, un chaval normal, sin problemas". Otros vecinos nos hacen saber su sensación de consternación, shock: "la justicia dirá". Muchos aún no se creen lo que ha ocurrido.