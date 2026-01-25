Un hombre se ha entregado a la Guardia Civil de Sueca tras confesar haber matado a un amigo de su hijo, un menor de 13 años

Investigan si el hombre que supuestamente ha matado a un menor de 13 años en Sueca estaría encubriendo a su hijo

SuecaLa localidad valenciana de Sueca continúa conmocionada tras el asesinato de un niño de 13 años ocurrido durante la tarde del sábado 24 de enero. El presunto autor del crimen es el padre de un amigo del menor, que se entregó voluntariamente a la Guardia Civil y confesó los hechos, como informa Mar Bonet.

Según fuentes de la investigación, el suceso tuvo lugar en el domicilio del detenido, donde se encontraban jugando el menor fallecido y el hijo del presunto homicida.

Investigan si el hombre estaría encubriendo a su hijo

El niño había acudido a la vivienda apenas una hora antes para ayudar a su amigo, hijo del presunto asesino, con un ordenador. Tras los hechos, el hombre llevó a su hijo a casa de los abuelos y posteriormente se presentó en el cuartel de la Guardia Civil de Sueca, alrededor de las 18:30 horas de la tarde, donde confesó el supuesto crimen.

Agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local acordonaron la vivienda, donde fue hallado el cuerpo del menor con heridas de arma blanca.

En el interior del domicilio se localizaron un cuchillo y un bate de béisbol, que están siendo analizados como posibles armas utilizadas en el crimen.

Durante la mañana de hoy, la Policía Científica ha trabajado en el lugar para recabar pruebas. Por su parte, el diario 'Levante' ha publicado que los agentes que investigan este crimen tratan de averiguar si los hechos ocurrieron tal como los relató el hombre o si, por el contrario, el detenido estaría intentando encubrir a su propio hijo.

Conmoción y dolor en Sueca tras el asesinato de Álex

El niño, llamado Álex, estudiaba en un centro educativo del municipio y jugaba al fútbol en el equipo local. Tanto su familia como la del detenido residen en Sueca, lo que ha provocado un auténtico shock y un impacto emocional entre los vecinos, que describen al presunto autor como una persona conocida y aparentemente normal.

El Ayuntamiento de Sueca ha decretado dos días de luto oficial y ha convocado una concentración durante la tarde de este domingo 25 de enero, en la que se guardará un minuto de silencio en memoria del menor.

Ahora, la Guardia Civil investiga al entorno familiar del detenido y posibles conflictos previos relacionados con su separación sentimental. El presunto homicida pasará previsiblemente mañana a disposición judicial.

La escuela de fútbol de Álex convoca un minuto de silencio en su memoria

La entidad deportiva Escola de Fútbol CF Promeses Sueca, a la que pertenecía Álex, ha convocado para este lunes un minuto de silencio en su memoria y "como muestra de condolencias y apoyo a la familia" del pequeño.

Así lo ha indicado este club deportivo a través de sus redes sociales, en un mensaje en el que precisa que el minuto de silencio tendrá lugar a las 18.15 horas de este lunes en el Estadio Antoni Puchades de Sueca.

La escuela de fútbol ha convocado a este acto a todos los jugadores, entrenadores, delegados y familiares de esta entidad y ha pedido que se acuda con el chándal del club.

Asimismo, a través de las redes sociales, la Escola de Futbol CF Promeses Sueca ha señalado que sus integrantes están "consternados por el triste suceso ocurrido". "No tenemos palabras para expresar nuestro profundo dolor. En estos momentos solo queremos estar al lado de su familia y trasladar nuestras condolencias por esta irreparable pérdida", ha indicado.

Educación activa el protocolo de intervención en crisis en el centro educativo de Álex

Además, desde la Conselleria de Educación se ha decidido activar el protocolo de intervención en crisis en el centro educativo en el que estudiaba Álex. Fuentes de este departamento autonómico han indicado que a partir de este suceso "la comunidad educativa activará de manera inmediata", este lunes, "un protocolo de intervención en crisis con el objetivo de acompañar emocionalmente al centro educativo y a toda su comunidad".

Desde la Conselleria de Educación han señalado también que la inspección educativa ha activado "de manera urgente" la Unidad Especializada de Orientación (UEO) de Convivencia "para asesorar al centro sobre cómo dar respuesta a la comunidad" escolar "ante una situación de especial dolor".

Asimismo, ha apuntado que "desde el primer día, orientadoras de esta unidad acompañarán al centro educativo, apoyando la intervención en los distintos grupos y generando espacios de ventilación emocional" para "sostener al alumnado, al profesorado y al resto de la comunidad educativa que lo requiera".

De este modo, se constituirá un equipo de intervención en el propio centro, en el que se distribuirán las funciones necesarias para garantizar una actuación coordinada. Desde el centro educativo se llevará a cabo un acompañamiento emocional de la comunidad educativa y, de manera especial, del alumnado.

Además, se realizará una comunicación a las familias del centro con orientaciones para saber cómo acompañar emocionalmente a sus hijos e hijas en estos momentos.

El primer día se generarán espacios de escucha en todos los grupos, partiendo de la comunicación de la noticia de forma objetiva. Esto dará inicio a la primera fase, denominada 'Acogimiento emocional', del proceso M.A.R. (Movimiento hacia el Agradecido Recuerdo), desarrollado por Carlos Odriozola.

La UEO de Convivencia asesorará al equipo de intervención del centro en cada una de las fases del proceso M.A.R. y realizará un acompañamiento y seguimiento continuado, han agregado fuentes de Educación.