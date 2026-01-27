Carlos Plá Valencia, 27 ENE 2026 - 11:40h.

La madre de Álex, fruto de los nervios del momento, ha sufrido un ataque de ansiedad y una ambulancia ha tenido que acudir a los juzgados para atenderla

Investigan si el móvil del crimen de Sueca está relacionado con que el niño asesinado contase el modo en que el asesino confeso trataba a su hijo

Compartir







Escoltado por varios agentes de la Guardia Civil a pie, ha llegado a los juzgados de Sueca (Valencia) el furgón que trasladaba al presunto asesino confeso de Álex, el niño de 13 años muerto de varias cuchilladas y golpes.

La tensión ha explotado cuando los presentes en las inmediaciones de los juzgados, entre los que se encontraban familiares del niño, han golpeado el vehículo mientras gritaban "asesino".

PUEDE INTERESARTE Los móviles del canónigo asesinado en Valencia y del único acusado estaban juntos en el momento del crimen

Entre los presentes estaban los progenitores de Álex. El padre, como había anunciado previamente a los medios de comunicación presentes en el lugar, ha tratado de lanzarse al furgón, aunque una decena de agentes lo han impedido.

PUEDE INTERESARTE Un bombero de 57 años intenta quemarse a lo bonzo en Murcia y la policía evita su muerte

Mientras, la madre, fruto de los nervios del momento, ha sufrido un ataque de ansiedad y una ambulancia ha tenido que acudir a los juzgados para atenderla.

Declaración ante el juez

Después de dos días y medio detenido, el presunto asesino confeso comparece ante el juez titular de la plaza 4 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Sueca, donde presumiblemente volverá a inculparse del crimen, como ha repetido desde su arresto.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Mientras, los investigadores de la Guardia Civil siguen trabajando para esclarecer lo sucedido, aunque habrá que esperar a los resultados de las huellas y las muestras recogidas en el lugar del crimen, entre las que se encuentran las presuntas armas empleadas por el asesino, un cuchillo de cocina y un bate de béisbol.

Según recogen varios medios de comunicación locales, la autopsia ha confirmado que el menor recibió diferentes cuchilladas de forma reiterada en la parte frontal del tórax, algunas de ellas mortales de necesidad, compatibles con la fuerza de una persona adulta.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

Los investigadores tratan también de determinar la motivaciones del crimen. El detenido asegura que actuó por "un ataque de locura". El hombre fue denunciado por su expareja por malos tratos y que "hubo una activación en el sistema VioGén en años anteriores", aunque fue "desactivada”, como reveló la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, tras conocerse el crimen. Por eso, se indaga también en esa línea y en el vínculo que la madre de Álex, el niño asesinado, guardaba con la que fue pareja del asesino confeso.

La Guardia Civil analiza si todo pudiera estar relacionado con que el amigo del menor asesinado le dijera a su madre en distintas ocasiones el modo en que el detenido trataba a su hijo, gritándole o castigándole, y que esta se lo hubiera contado a madre de Álex . Por eso se investiga si asesino confeso acabó con la vida de Álex por rabia al menor, entendiendo que lo que contaba podía usarlo después su expareja para revisar la custodia de los dos hijos que tienen en común.