El PSOE investiga dos denuncias por acoso sexual y laboral al alcalde de Almussafes, Toni González. Se trata del vicesecretario general de Políticas Institucionales y coordinación territorial de los socialistas en Valencia. Así, también es uno de los referentes del ‘abalismo’ tras la caída del exministro de Transportes.

Según ‘eldiario.es’, todavía no se ha tomado ninguna medida contra el alcalde. Los hechos se habrían producido en el Ayuntamiento de Almussafes, que gobierna González desde 2015. Se trata de dos denuncias diferenciadas: una por acoso laboral y otra por acoso sexual. Las dos se denunciaron por el canal Antiacoso del PSOE y el Departamento de Cumplimiento de Normativa.

El partido ha comenzado las pesquisas para investigar los hechos y poder tomar decisiones. La ejecutiva ha conocido hoy estas dos denuncias y se desconocen de cuándo son las querellas presentadas contra González. Esta denuncia sería la primera que afecta a un cargo de los socialistas valencianos tras conocer los casos como el de Paco Salazar y el del exsenador Javier Izquierdo.

Toni González tiene 10 años de trayectoria en la alcaldía y con poder interno en el partido. Tras la salida de Ábalos por el caso Koldo, González se había mostrado como un aliado de Bielsa.