La Clínica Dental Mireia está cerrada desde la muerte de una menor el pasado mes de noviembre y reabriría en los próximos días

Investigan si la niña muerta tras ser tratada en la clínica de Alzira fue sedada con un fármaco contaminado

Compartir







La clínica dental privada de Alzira que atendió a la niña de seis años que murió el pasado 20 de noviembre volverá a abrir "en pocos días". Técnicos de la Sanidad Valenciana acudieron esta semana al establecimiento para realizar unas últimas inspecciones y han dado paso a la reapertura en cuestión de unos días. Se confía en que sea lo antes posible.

Así lo han indicado fuentes locales como 'Levante-EMV' y 'Las Provincias'. La Clínica Dental Mireia está cerrada desde el fallecimiento de la menor y el ingreso hospitalario de otra niña de cuatro años. Además, cabe recordar que hubo una tercera menor afectada que también recibió atención del mismo anestesista. Las menores que fueron hospitalizadas evolucionaron favorablemente con el tiempo y, hasta hace unos meses, continuaban con su recuperación.

PUEDE INTERESARTE La madre de la niña de cuatro años atendida en la clínica dental de Alzira salvó la vida de su hija al ignorar al anestesista y llevarla al hospital

A raíz de estos hechos, el Servicio de Inspección de la Conselleria de Sanidad abrió un expediente informativo y decretó la suspensión cautelar de la actividad del centro. No obstante, tras las últimas revisiones realizadas por Sanidad, la clínica podrá reanudar su actividad en breve. Paralelamente, el Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira incoó diligencias previas para esclarecer el fallecimiento de la menor y las lesiones sufridas por la otra niña.

Las detenciones por la muerte de la menor en la clínica de Alzira

La Policía Nacional llevó a cabo un registro en la clínica y detuvo al anestesista que había sedado a las dos menores, acusado de homicidio por imprudencia, lesiones, omisión del deber de socorro, delitos contra la salud pública y sustracción de medicamentos del hospital público en el que trabajaba. Posteriormente, el médico quedó en libertad con medidas cautelares, entre ellas la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el país y la obligación de comparecer periódicamente ante el juzgado. Aunque la Fiscalía solicitó su ingreso en prisión provisional, la jueza de Alzira consideró que no concurrían los requisitos necesarios, al no apreciar riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas, según indicaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana.

PUEDE INTERESARTE En libertad la dueña de la clínica dental de Alzira mientras el anestesista pasa a disposición judicial

La propietaria de la clínica, asimismo, también fue detenida como presunta responsable de delitos contra la salud pública y omisión del deber de socorro, si bien quedó en libertad a la espera de ser citada judicialmente. Además, Sanidad decidió revisar todas las sedaciones pediátricas realizadas por el anestesista investigado, dado que semanas después de estos hechos se abrió otra investigación para determinar si las complicaciones sufridas por otra niña atendida en una clínica de Paterna podrían estar relacionadas con una posible mala praxis del mismo profesional.