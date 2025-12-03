En libertad la dueña de la clínica dental de Alzira mientras el anestesista pasa a disposición judicial

La dueña de la clínica dental privada de Alzira, en libertad tras prestar declaración en la comisaría

El anestesista detenido en Alzira robaba los medicamentos de un hospital y los utilizaba en la clínica donde murió la niña de 6 años

La dueña de la clínica dental privada de Alzira (Valencia) donde fue atendida la niña de 6 años que falleció el pasado 20 de noviembre tras ser atendida en estas instalaciones y otra de 4 tuvo que ser hospitalizada, ha quedado en libertad tras prestar declaración en la comisaría.

El que pasará a disposición judicial es el anestesista, de 43 años, acusado de e homicidio imprudente, lesiones, omisión del deber de socorro, contra la salud pública y hurto porque también está acusado de robar los medicamentos anestésicos del hospital público en el que trabaja.

Los hechos están siendo investigados por el Juzgado de Instrucción número 5 de Alzira, que ha abierto diligencias previas para investigar tanto el fallecimiento como las lesiones sufridas por la otra menor.

Sin autorización para técnicas de actividad de anestesia

La Conselleria de Sanidad ha informado recientemente de que esta clínica dental privada no tiene autorización sanitaria para técnicas de actividad de anestesia, lo que incluye la sedación con fármacos intravenosos como se le practicó a la menor.

Según Sanidad, la autorización de esta clínica dental privada es "como clínica dental con actividad de odontología-estomatología", de modo que únicamente está autorizada para "administrar sin más autorización anestésicos locales".

Una niña de 6 años muerta tras ser atendida en esta clínica

El pasado 20 de noviembre, una niña de 6 años ingresó, minutos antes de las 17 horas, en el Servicio de Urgencias del Hospital de la Ribera en parada cardiorrespiratoria tras haber sido atendida esa misma mañana en una clínica dental privada y los facultativos intentaron su reanimación sin éxito.

Previamente, a las 15:11 horas había acudido al mismo hospital otra niña, de 4 años, que también había sido atendida esa mañana en la misma clínica dental, con episodio de fiebre, vómitos y somnolencia y fue trasladada al hospital Clínico de València, donde fue atendida en la UCI pediátrica, y fue dada de alta este martes.

Dos días después de estos hechos, el personal del servicio de Inspección de Servicios Sanitarios de la Conselleria de Sanidad se entrevistó con el anestesista que atendió a ambas menores con el propósito de elaborar un informe que será trasladado a la autoridad judicial.