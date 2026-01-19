Detenido un padre por maltratar a su bebé al zarandearlo por el balcón en Valencia

Sandra Pons 19 ENE 2026 - 17:19h.

Se encontraba en actitud violenta en su vivienda y retenía al bebé, luego lo zarandeó por el balcón y se negó a entregarlo

Tras una negociación que duró varios minutos, el varón accedió finalmente a entregar al bebé a su madre

Compartir







ValenciaLa Policía Local de València ha detenido a un hombre por maltrato a su hijo de pocos meses. Retenía al niño en su domicilio y lo zarandeó y asomó por el balcón varias veces en el segundo piso de un edificio del barrio de La Torre. Los agentes han conseguido que el detenido entregara a su hijo.

El pasado viernes, sobre las 10 horas, la sala del 092 recibió aviso de que un hombre se encontraba en actitud violenta en el interior de su vivienda y retenía a su bebé.

PUEDE INTERESARTE Prisión para el autor del grave atropello a un niño en la Ronda Nord de Valencia

Cuando los agentes aparecieron, el individuo se asomó en varias ocasiones al balcón del segundo piso, zarandeando al menor y negándose a entregarlo. Esto obligó a activar un dispositivo de emergencia y a solicitar la presencia de bomberos y servicios sanitarios.

Entrega al bebé a la madre

Tras una negociación que duró varios minutos, el varón accedió finalmente a entregar al bebé a su madre. Una vez se garantizó la seguridad del menor, se procedió a la detención del hombre por un presunto delito de malos tratos en el ámbito familiar.

El detenido fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil de Paiporta para la instrucción de diligencias, y madre e hijo fueron asistidos por el personal sanitario y trasladados a un entorno seguro.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Según las autoridades policiales, la intervención, especialmente peligrosa, que resolvió con éxito gracias a la coordinación y profesionalidad de los efectivo que intervinieron.