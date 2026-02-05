Carlos Plá Valencia, 05 FEB 2026 - 13:48h.

El jabalí fue visto en una zona comercial de Burjassot y a continuación se adentró en los túneles por la estación del Empalme hasta llegar a Beniferri y Campanar

El jabalí ha sido finalmente abatido por las fuerzas de seguridad tras intentar capturarlo vivo

Compartir







La imagen de un jabalí corriendo por las vías de varias estaciones de Metro Valencia ha sorprendido a los usuarios y los trabajadores este jueves.

Los primeros avisos del avistamiento del animal se han producido a las 9 de la mañana y después de más de tres horas de búsqueda, miembros del Seprona han abatido al animal en la zona subterránea.

Así lo han confirmado fuentes de la Generalitat, que han indicado que han tratado de "capturarlo vivo pero por una cuestión de seguridad se tenía que actuar y han tenido que abatirlo".

El jabalí ha sido visto por primera vez en una zona comercial de la localidad de Burjassot y continuación se ha adentrado en las vías de la Estación del Empalme, donde confluyen tanto el metro como el tranvía. Desde ahí el animal ha seguido corriendo y ha accedido a los túneles del metro, donde ha sido visto de nuevo recorriendo las estaciones de Beniferri y Campanar.

La presencia del animal no ha provocado la interrupción del servicio, pero sí que se ha generando retrasos en las líneas 1 y 2 de Metro Valencia, debido a que los convoys circulaban de forma más lenta para evitar posibles accidentes. Desde Metro Valencia han confirmado que ya "se ha restablecido por completo el orden".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La Comunidad Valenciana, una de las autonomías más afectada por la plaga de jabalíes

La Comunidad Valenciana es una de las autonomías españolas más afectada por la plaga de jabalíes que afecta a diferentes puntos de España. En los últimos años se ha convertido en una escena habitual ver a estos animales en zonas pobladas y también son numerosos los accidentes que se producen en carreteras, al impactar los vehículos con jabalíes que circulan libremente por la red viaria.