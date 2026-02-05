Antoni Mateu 05 FEB 2026 - 07:00h.

La aplicación de mensajería WhatsApp pasaría a ser de pago en el medio plazo, pero sólo de forma voluntaria y con una serie de condiciones

WhatsApp permitirá añadir una foto adicional de portada a los perfiles personales de todos los usuarios

Cuando Mark Zuckerberg asumiera el control de WhatsApp prometió que la app sería gratuita para todo el mundo. En aquel entonces, la app no tenía las funciones de las que sí goza hoy en día. Pero tampoco tenía anuncios y era de pago: entre 70 y 99 céntimos en función de si teníamos la app instalada en Android o en iPhone.

Diez años después de que WhatsApp quedase absorbida por Facebook -después reconvertida en Meta-, las alarmas de que la app vuelva a ser de pago suenan fuerte debido a una filtración de su código, el cual muestra mensajes de alerta y opciones referentes a estos planes.

¿WhatsApp será de pago para todo el mundo?

Cabe recalcar de nuevo que estas informaciones provienen de la filtración del código fuente de la app y Meta todavía no se ha pronunciado al respecto. Aún partiendo de esta base, la intención es que WhatsApp sea de pago sólo si queremos retirar los anuncios que nos aparezcan dentro de la aplicación.

Esta estrategia de Meta no sería nueva: encima de la mesa y en algunos países está la posibilidad de que podamos pagar una cuota mensual para Instagram o Facebook a cambio de no ver anuncios. Sin embargo, sí que es la primera vez que -de materializarse este movimiento- la app de mensajería contaría con una suscripción para aquellas personas que quisiesen tener una experiencia más 'pura'.

Así ha sido el filtrado del código fuente de WhatsApp

Para que la aplicación de WhatsApp funcione de manera correcta, antes necesita de versiones "beta" para que se puedan testar las nuevas herramientas que se incorporen. En esta línea, los códigos de programación de las versiones de prueba se suelen desgranar por parte de desarrolladores: es ahí donde tiran del hilo y se observan partes que no son visibles en la versión final.

Sobre la palestra está la versión de WhatsApp cuyo código ha sido desgranado. En él se observa un mensaje que ha salido a la luz, gracias a que un portal anglosajón -Android Authority- ha conseguido forzar el funcionamiento de la app de la siguiente forma: provocando que salte el error de que necesitamos renovar la suscripción.

"Desde que que se ha cancelado tu suscripción a WhatsApp desde el Centro de cuentas, el precio de la suscripción para no tener anuncios en Estados y Canales ha descendido. Revisa tu suscripción para aceptar el nuevo precio de un dólar mensual o elige la opción de usar Estados y Canales de forma gratuita, sin cargos y con anuncios", este es el mensaje traducido al español que han conseguido que aparezca.

Hasta la fecha, todo lo que se sabe de esta plausible suscripción de pago tiene que ver únicamente con la eliminación de los anuncios en los Estados de WhatsApp, así como también, en los canales de difusión.

No ha presentado ninguna suscripción de forma oficial

Por el momento las versiones que actualmente están lanzadas al público no incluyen ninguna mención a dicho plan. Tampoco se incluyen anuncios en el apartado de chats generales.

Uno de los últimos cambios que introdujeron fue la posibilidad de chatear directamente con otras plataformas de mensajería. Sin embargo, a pesar de que esta es cien por cien gratuita, todavía sigue bastante limitada en cuanto a terceros servicios que se puedan conectar.