Cuatro años después de que hallaran sin vida a Esther López, el memorial de Traspinedo persiste mientras el juicio sigue pendiente

El desgarrador mensaje de Inés, hermana de Esther López: "Cuatro años luchando para que la persona que te asesinó pague"

Este 5 de febrero, cuatro años después de que hallaran sin vida a Esther López, la curva de Traspinedo (Valladolid) donde apareció su cuerpo vuelve a llenarse de flores, fotografías y mensajes que reclaman justicia. No se trata de un gesto puntual, sino de un homenaje constante que transforma ese tramo de carretera en un lugar de memoria.

La evolución del ‘memorial a Esther López’ puede observarse a través de imágenes Google Street View. De hecho, es un espacio que cuenta con entidad propia en el famoso motor de búsqueda. Para verlo desde casa, solo hay que posicionarse en la curva de interés de la carretera VP-2303 (también se pueden introducir estas coordenadas para explorar el lugar: 41°35'18"N 4°30'56"W).

El memorial, no obstante, también puede verse de forma presencial. Se puede llegar en coche desde Valladolid tomando la A-11 o la N-122 dirección Soria hasta el desvío de Traspinedo. Se encuentra cerca del restaurante La Mañana, pasando la rotonda donde Óscar, el acusado de su muerte, aseguró que la vio por última vez. Además, se ubica también a unos 900 metros de la Urbanización Parque Romeral, donde tienen el chalé de verano los padres del sospechoso, propiedad en la que solía alojarse de forma esporádica y donde se barajó que pudo ocultar el cuerpo durante 23 días tras atropellarla en la misma zona. La Fiscalía pide 18 años de cárcel para él.

La evolución del memorial a Esther López con el paso de los años

Lo que sorprende es cómo se han conservado en el lugar las flores, los carteles y los mensajes con el paso de los años, según el Google Street View. Los vecinos de Traspinedo, así como la familia de Esther, se encargan de cuidar el memorial; volver a pegar carteles que se pueden mojar por la lluvia o colocar de nuevo flores que pueda llevarse el temporal. En 2019, antes de que ocurriera el crimen, no había rastro alguno de mensajes ni flores. La señal era una más en la carretera. Nada indicaba todavía que ese lugar quedaría marcado para siempre.

En 2022, tras la muerte de Esther, comienzan a aparecer los primeros carteles reclamando justicia. Son carteles con foto visibles ya en las imágenes de Street View de ese año, que muestran cómo el lugar empezaba a ser intervenido poco después del crimen. La carretera dejó de ser un espacio neutro y se convirtió en un lugar señalado por el recuerdo y la exigencia de respuestas.

En 2023, el aspecto del homenaje cambia: aparecen mensajes escritos ("Sin justicia no hay descanso") y las flores se sustituyen. Es en esta actualización cuando lo que se ve en Street View coincide con la imagen que Inés, la hermana de Esther, había publicado en redes a finales de 2022, en un vídeo donde aparecía una señal intervenida reclamando justicia. La comparación entre años permite comprobar cómo el homenaje no se apaga, sino que se transforma y se mantiene en ese mismo punto de la curva.

En octubre de 2025, tras la renovación de las señales de tráfico, el homenaje vuelve a rehacerse. Aparecen nuevos escritos pidiendo justicia ("No hay justicia para Esther", en color naranja y azul) y se multiplican las flores, no solo en una señal concreta, sino en varias repartidas por toda la zona. Este recuerdo permanente convive con un proceso judicial aún abierto: el juicio por la muerte de Esther López sigue pendiente, con un único investigado, Óscar S. M., que ha permanecido en libertad durante la instrucción, una espera que la familia arrastra ya desde hace cuatro años.

El espacio de respeto y recuerdo a la joven se suma a otras iniciativas de apoyo. Algunas personas han lucido camisetas con el lema 'Justicia para Esther' en sus camisetas y también se han realizado murales en el municipio de Traspinedo para mantener su memoria y que el caso nunca caiga en el olvido. El memorial a Esther López de la Rosa es una muestra más de cómo en España se recuerda a las víctimas de grandes injusticias; en otros casos, como el de Miriam Vallejo en Meco o el de la pequeña Asunta en Santiago, también se ha cuidado y conservado un lugar de culto.