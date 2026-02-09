Carlos Plá Valencia, 09 FEB 2026 - 15:48h.

La falta de mantenimiento del propio espacio donde se ubica el museo y de las piezas expuestas son las razones esgrimidas por la familia para pedir el cierre

El Ayuntamiento de Aielo de Malferit (Valencia), localidad natal del cantante Nino Bravo, ha anunciado el cierre del museo dedicado al artista después de dos décadas de funcionamiento.

El alcalde del municipio, Juan Rafael Espí, lo ha comunicado a la población a través de un bando municipal. Unas desavenencias con la familia del artista provocadas por la falta de mantenimiento del propio local y de las piezas expuestas están detrás del cierre, que se produce después de que los allegados al cantante remitieran un burofax al consistorio indicando la no renovación de los contratos de cesión de bienes, marca e imagen del artista por lo que instan 'al cierre del Museo de manera inmediata'".

El Ayuntamiento ha confirmado que "se ve obligado al cierre y a la retirada de todas las imágenes" de uno de sus ciudadanos "más ilustres, por la voluntad de la familia de rescindir los contratos unilateralmente". Desde el consistorio han querido agradecer a la familia "todo este tiempo que hemos disfrutado y hemos dado a conocer a nuestro hijo predilecto" y recalcan que siempre continuarán "abiertos a continuar colaborando en la familia", por lo que invitan a los allegados del intérprete a "repensar esta decisión de manera conjunta".

Memoria del cantante

El Museo Nino Bravo se inauguró en octubre de 2006 para mantener viva la memoria del artista, uno de los cantantes españoles más populares en la década de los '70, que falleció en un trágico accidente de tráfico en 1973.

La colección expuesta hasta ahora recogía un importante número de objetos personales y profesionales cedidos por la familia, los fans y amigos del cantante de "Libre". Entre sus fondos se encuentran más de medio millar de objetos relacionados con Nino Bravo como el micrófono y los trajes que utilizaba en sus actuaciones, fotografías de su infancia y juventud, carteles de sus actuaciones, artículos de prensa o imágenes de sus presentaciones en televisiones nacionales e internacionales.

La familia del artista, encabezada por sus dos hijas, está previsto que recoja en las próximas semanas todos estos objetos y recuerdos y no renuncian a que puedan volverse a exponer en público, pero contando con los recursos necesarios para su debida conservación.