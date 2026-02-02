“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, arrancaba en su mensaje, que desató la ovación de los presentes en la gala

El cantante puertorriqueño, Bad Bunny, ganador del Grammy a mejor álbum de música urbana, se erigió también como protagonista de la esperada ceremonia por su discurso al recoger el galardón, en el que cargó contra el ICE, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, exigiendo “que se vayan” y denunciando que “el odio solo genera más odio”.

“No somos salvajes no somos animales somos humanos y somos americanos”, subrayó el artista con un poderoso y contundente mensaje que desató ovaciones entre los asistentes.

Bad Bunny carga contra el ICE y la política antiinmigración de Donald Trump

“Antes de decir gracias a Dios, voy a decir fuera ICE”, señaló el puertorriqueño al arranque de su discurso, en el que insistió en lanzar un mensaje de amor frente al odio y la división.

“Lo único más poderoso que el odio es el amor, entonces, por favor, necesitamos ser diferentes. Si peleamos tenemos que hacerlo con amor, nosotros no los odiamos, amamos a nuestra gente y a nuestra familia”, no lo olviden, insistió.