ValenciaLos meses de invierno están dejando de ser temporada baja para los campings de la Comunidad Valenciana. Instalaciones de las tres provincias mantienen una elevada ocupación gracias a la llegada de visitantes europeos que permanecen semanas e incluso meses, transformando estos espacios en auténticos núcleos de vida más allá del verano.

Más pernoctaciones y liderazgo nacional en ocupación

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), los alojamientos turísticos extrahoteleros de la Comunidad Valenciana registraron más de 672.000 pernoctaciones en campings durante el mes de diciembre de 2025, consolidando a la región como líder nacional en ocupación por plazas en este tipo de alojamientos durante ese periodo.

La Costa Blanca fue, un año más, la zona con mayor actividad, concentrando más de 342.000 noches ocupadas y alcanzando una ocupación cercana al 84 %, la más alta entre los principales destinos turísticos de España. En el conjunto de la Comunidad Valenciana, la ocupación media de los campings se situó en torno al 63 %, una cifra muy elevada para un mes tradicionalmente considerado de temporada baja.

Estos datos confirman el creciente atractivo del litoral mediterráneo como destino invernal, especialmente para los viajeros europeos que buscan temperaturas suaves y un entorno agradable durante los meses más fríos.

Visitantes europeos que dinamizan la economía local

La mayoría de los turistas que eligen los campings valencianos en invierno proceden de Alemania, Países Bajos, Reino Unido, Noruega y Bélgica. Se trata principalmente de personas de mediana edad o jubilados que buscan un invierno más cálido y asequible, sin renunciar a su rutina diaria, pero disfrutando de paseos al aire libre y de una alta calidad de vida.

Este flujo prolongado de visitantes internacionales tiene un impacto positivo en la economía local. Bares, restaurantes, comercios y servicios como el transporte mantienen una actividad constante durante todo el año, y muchos campings han adaptado sus instalaciones y servicios para estancias de larga duración.

Para un número creciente de europeos, el camping está dejando de ser únicamente un alojamiento vacacional para convertirse en un hogar temporal, desde el que disfrutar de la jubilación y del estilo de vida mediterráneo durante el invierno.