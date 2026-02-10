Una mujer da a luz asistida al teléfono por una médico de urgencias en Valencia

Tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud tras ser atendidos en un centro hospitalario

El hombre advirtió por teléfono que ya asomaba la cabeza del bebé y la mujer dio a luz en pocos minutos

ValenciaUna mujer que estaba embarazada de 37 semanas ha dado a luz en un domicilio de València mientras ella y su pareja recibían la asistencia telefónica de una médico coordinadora del Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la Generalitat Valenciana.

El parto se produjo este lunes, alrededor de las 8 horas, ha informado la Conselleria de Sanidad, y tanto la madre como el bebé se encuentran en buen estado de salud tras ser atendidos en un centro hospitalario.

La pareja de la mujer recibió indicaciones por teléfono

Tras recibir el aviso, desde el CICU se movilizó una unidad del SAMU y una médico coordinadora contactó telefónicamente con el alertante, pareja de la mujer, quien le comunicó que la mujer había roto aguas y que había pasado de tener contracciones cada 5 minutos a 3 minutos.

La médico le indicó que ayudara a la mujer a que se acostara y se colocara en posición de parto, además de que cogiera varias toallas.

El hombre advirtió entonces que asomaba la cabeza del bebé, por lo que la médico pidió que en la siguiente contracción la mujer empujara.

En pocos minutos dio a luz a su segundo hijo, a quien pusieron piel con piel con la madre y lo taparon, según las instrucciones dadas por la facultativo del CICU.

A la llegada del SAMU, el equipo médico realizó las maniobras correspondientes para confirmar que mamá y bebé se encontraban en buen estado de salud y fueron traslados en una ambulancia de soporte vital avanzado a un centro hospitalario.