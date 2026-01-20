Todo ocurrió cerca de las 11:30 horas y la joven de 26 años embarazada, se encontraba a punto de dar a luz

La patrulla dio aviso a la Central de Emergencias de la Guardia Civil para que escoltara a dicho turismo hasta un centro médico

Lo que comenzó siendo una multa por parte de la Guardia Civil por exceso de velocidad, acabó siendo un parto asistido en plena autopista en Zaragoza, más concretamente en las inmediaciones de Tarazona.

Todo ocurrió sobre las 11:30 horas, cuando un agente de la Guardia Civil del municipio se dispuso a dar el alto a un vehículo por circular más rápido de lo permitido y se encontró en su interior con una joven de 26 años embarazada que se encontraba de parto.

No hubo tiempo de llegar al hospital

Los agentes fueron conocedores de la situación al detener al vehículo en cuestión, momento en el que el conductor manifestó que se dirigía de urgencia a un centro hospitalario debido a que su esposa se encontraba de parto y sufría fuertes contracciones. Ante esta situación, la patrulla dio aviso a la Central de Emergencias de la Guardia Civil (062), para coordinar un servicio de escolta a dicho turismo hasta un centro médico.

Sin embargo, una vez iniciado el trayecto en la AP-68, a la altura del kilómetro 291, el vehículo encendió las luces de emergencia y detuvo la marcha en el arcén indicando que el parto era inminente.

De inmediato, los agentes extremaron las medidas de seguridad, señalizando adecuadamente la zona y comunicando la situación a la central para activar los servicios de emergencias hasta el lugar en el que se encontraban.

Se organizaron de tal manera que, uno de los componentes de la patrulla reguló el tráfico, para evitar riesgos en una vía con gran afluencia de tráfico, mientras el otro asistió el parto junto con el padre facilitando la ayuda y el material posible.

El parto se desarrolló con total normalidad y de forma satisfactoria tanto para la madre como para el recién nacido, los cuales fueron atendidos por los agentes hasta la llegada de la asistencia médica y su posterior traslado a un centro hospitalario de Zaragoza, para una atención más exhaustiva tras el parto.