Una mujer ha dado a luz este 23 de diciembre de 2025, víspera de Nochebuena, en Alcalá de Henares. Según informa el 112 de la Comunidad de Madrid, el parto no ha tenido complicaciones gracias a una vecina que la ha ayudado con las instrucciones del Centro Coordinador del SUMMA.

El parto se desarrolló sin complicaciones y tanto la madre como la hija han sido trasladadas al hospital en buen estado de salud. El 112 recuerda la importancia de la asistencia telefónica sanitaria para ofrecer apoyo en este tipo de casos.

La vecina ayudó en el parto con la ayuda del SUMMA 112

Todo comenzó cuando la madre se puso de parto en su casa. Al no poder desplazarse a un hospital, una vecina decidió ayudarla mientras llamaba a emergencias. El Centro Coordinador del SUMMA 112 fueron guiando a la mujer con los pasos que tenía que seguir mientras la ayuda iba en camino.

Gracias a esta coordinación, el proceso del parto ocurrió vía telefónica y se desarrolló sin complicaciones. El equipo sanitario del SUMMA 112 se desplazó hasta el lugar y atendió a la madre y la bebé. Tras comprobar su estado de salud, decidieron trasladarlas al centro hospitalario.

Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid ha afirmado que la pequeña y su madre se encuentran bien tras este inesperado pero bonito momento. La rápida intervención del servicio de emergencias y la ayuda de la vecina han conseguido que ambas disfruten de este pequeño milagro navideño.