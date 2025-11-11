La chica y su pareja llevaban meses sufriendo problemas estomacales, instalaron una cámara en su casa y descubrieron a un hombre entrando y manipulando alimentos

ValenciaÁngela, una joven de Requena (Valencia) que denunció a su tío por presuntamente entrar en su casa para contaminar con sustancias tóxicas alimentos para envenenarla a ella y a su pareja, murió el pasado miércoles en Sicilia como conscuencia de un derrame cerebral, según ha adelantado el Levante-Emv de fuentes próximas a la fallecida.

El cuerpo de la joven continúa en Italia a la espera de que concluya la autopsia que se le está practicando. La chica ingresó de urgencia el 5 de noviembre tras sufrir el derrame aunque de momento no se conocen las causas y si existe relación con las intoxicaciones sufridas por la pareja entre septiembre de 2024 y mayo de este año.

Ángela y su novio fueron a Sicilia a disfrutar de una escapada. El 5 de noviembre la chica comenzó a encontrarse mal y fue trasladada a un hospital donde falleció. Ángela no había tenido síntomas previos ni patologías cardiovasculares y su familia no descarta que la ansiedad sufrida pueda haber tenido influencia.

Detenido su tío por envenenamiento

Su tío, un hombre de 52 años, fue detenido en Requena como presunto autor del envenenamiento durante meses de su propia sobrina y la pareja de ésta. El detenido se colaba en el domicilio de la pareja y echaba sustancias tóxicas, aún sin determinar, en un bote de kétchup.

La pareja llevaba tiempo sufriendo problemas estomacales sin ningún motivo, incluso el novio llegó a ser ingresado en la UCI, y sospecharon que algo podía estar ocurriendo. Por ello, instalaron una cámara en su vivienda y descubrieron a una personas entrando en la casa y manipulando alimentos, por lo que pusieron una denuncia que provocó la detención del tío, aunque en las imágenes no había sido identificado plenamente.

Tras la detención, el presunto autor de los envenenamientos aseguró en el juzgado que la pareja le había dejado las llaves de su casa para que la vigilara y el 11 de mayo entró al oler a gas.

Una declaración a la que no dan credibilidad los investigadores. Por un lado, sospechan de la vestimenta utilizada por el hombre, que accedía a la vivienda con guantes, gorra y chaqueta. Además, su extraño comportamiento en la vivienda, donde accedió a la cocina y manipuló un bote rojo de la nevera, no concuerda con su declaración.

Desavenencias por una herencia

Detrás de estos hechos, se investigan las desavenencias entre la sobrina y su tío después de una herencia que recibieron en 2023. De hecho, se llegaron a producir una serie de ataques e incendios presuntamente provocados por el detenido.

Con estos antecedentes, los investigadores dudan de que la chica le entregara las llaves de su casa y sospechan que accediera con otro juego de llaves.

En el registro del domicilio del investigado hallaron matarratas, insecticidas y herbicidas, analizados para establecer si los usó para intoxicar a las víctimas.