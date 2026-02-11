La mujer trató de acabar con su vida después de que este le confesara una nueva agresión al hijo de una mujer a la que acogieron en su casa y al que llamaban "nieto"

La mujer del violador confeso de menores de Llíria ha sido detenida este martes por la Guardia Civil acusada del intento de asesinato de su marido con pastillas. El hombre se encuentra ingresado en el Hospital de Llíria tras resultar intoxicado por el supuesto intento de envenenamiento de su pareja, según adelanta Las Provincias.

La detenida ha relatado a la Guardia Civil que este lunes introdujo varias pastillas de un medicamento que tiene prescrito en el desayuno de su marido para tratar de acabar con su vida. Durante horas el hombre estuvo sufriendo vómitos, hasta que la mujer, cuando creía que estaba agonizando, llamó a los servicios sanitarios.

No fue hasta el día siguiente, cuando la mujer llamó a los agentes para entregarse por el intento de homicidio, que se produjo después de que el hombre le confesará que había abusado sexualmente del hijo de una mujer a la que acogieron en su casa y al que se refieren como "su nieto" después de criarlo.

Siete víctimas

Con la confesión de esta nueva agresión sexual, ya son siete las víctimas del pederasta de 71 años que tiene una causa abierta por cinco agresiones sexuales a menores, aunque él de momento solo ha reconocido cuatro agresiones con penetración ante la jueza.

Las víctimas de este depredador son la hija de su pareja, ahora detenida tras el intento de envenenamiento, cuando tenía once años, a una menor de ocho años en un camping , a su cuñada cuando también era menor y a su propia hermana siendo ambos menores. A estas hay que añadir otras dos jóvenes, cuyos casos habrían prescrito.

Los hechos salieron a la luz cuando la hija de la detenida tuvo un hijo y se separó de su madre y de su pareja para que no sufriera lo mismo que había pasado ella. La abuela del pequeño anunció que iba a solicitar los derechos como abuela para verlo y fue entonces cuando le contaron los abusos sexuales del hombre, que posteriormente confesó.