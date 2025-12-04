Informe preliminar del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil tras analizar diferentes botes de alimentos

Muere en Sicilia la joven valenciana que denunció a su tío por envenenarla: se investigan las desavenencias por una herencia

Compartir







ValenciaDesavenencias por una herencia es lo que le llevó a un hombre de Requena, Valencia, a entrar en la casa de su sobrina y la pareja de esta para ir supuestamente envenenando poco a poco sus alimentos.

Las dosis que durante meses fue suministrando a la pareja hicieron mella en la salud de ambos hasta tal punto que la joven de 30 años, Ángela, falleció el pasado mes de noviembre mientras se encontraba de viaje por Sicilia a consecuencia de un derrame cerebral.

PUEDE INTERESARTE A juicio un hombre acusado de echar veneno a su perro, sacarle el ojo a su gato y arrancar las plumas a sus gallinas

En el informe preliminar del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil tras analizar diferentes botes de alimentos de la pareja han hallado arsénico en el bote de soja, según recoge Las Provincias. El arsénico es un elemento químico tóxico que en altas dosis y de forma continuada puede llegar a ser letal o causar enfermedades cardiovasculares y cáncer.

Cámaras en la vivienda

El hombre de 52 años fue detenido e investigado el pasado julio a partir de la denuncia presentada por Ángela y su novio cuando descubrieron lo que estaba pasando.

PUEDE INTERESARTE Condenada a cadena perpetua la mujer que mató a sus exsuegros con setas venenosas en Australia

La pareja comenzó a ver mermada su salud a principios de año y tras numerosas visitas a los especialistas los médicos no daban con lo que les estaba sucediendo, así que estos decidieron colocar unas cámaras de seguridad en la vivienda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

La sorpresa de Ángela fue ver en las imágenes a su tío entrar en su casa e introducir en los alimentos sustancias que hasta el momento no se habían descubierto.

No te pierdas toda la actualidad en nuestro perfil de Discover

La Guardia Civil detuvo al hombre y empezó una investigación sobre lo sucedido, mientras el acusado afirmaba que entró en la vivienda porque le olía a gas y era para hacer una revisión de la caldera.

Una herencia, el origen del odio

La herencia que firmaron en 2023 el detenido y su sobrina hizo que su relación se viera afectada. Aunque las cuestiones en profundidad implicaban al investigado y a sus dos hermanas -una de ellas la madre de la víctima–. Tales fueron las dificultades en cuestión de herencia, que se sucedieron ataques e incluso incendios presuntamente provocados por el hombre.

Los investigadores pensaron que, con esa relación entre familiares, resultaba difícil creer que su sobrina quisiera dejarle las llaves de casa voluntariamente. Por ello, se sospecha que el presunto autor entró con otro juego de llaves que se encontraba en un domicilio diferente dejado en herencia.

En el registro del domicilio del investigado hallaron matarratas, insecticidas y herbicidas, analizados para establecer si los usó para intoxicar a las víctimas.