La relaciones sexuales fueron no consentidas, la víctima solicitaba que cesasen

El Gobierno de Cantabria adopta medidas tras difundirse una agresión sexual

Torrelavega, CantabriaLa Policía Nacional detuvo este miércoles en Torrelavega, Cantabria, a dos menores, un chico y una chica, por difundir un vídeo en el que el joven aparece agrediendo sexualmente a su novia, también menor, sin que ésta hubiese autorizado la grabación.

Los dos menores han sido detenidos como presuntos autores de los delitos de agresión sexual, corrupción de menores y revelación de secretos y, posteriormente puestos en libertad y entregados a sus padres siguiendo las instrucciones del fiscal de Menores de Guardia, según informa la Policía Nacional en un comunicado.

La investigación se inició el pasado 16 de enero, cuando la madre de una menor se presentó en la comisaría que Policía Nacional tiene en Torrelavega, para denunciar que se había enterado a través de varias madres de compañeras de la clase de su hija, de la existencia de un vídeo que circulaba entre alumnas del centro educativo.

Relaciones sexuales no consentidas: la víctima solicitaba que cesasen

En dichas imágenes, según indica la Policía, la joven aparecía manteniendo relaciones sexuales con su novio, grabadas supuestamente por una amiga de la víctima, sin el consentimiento de ésta.

Tras la denuncia, la investigación permitió conocer que el vídeo se había grabado en el domicilio del joven, donde se encontraban los tres menores.

Posteriormente, la autora de la grabación, añade la Policía, mostró el vídeo a otras compañeras de clase, a las que amenazó con agredirlas si contaban lo sucedido.

Al día siguiente, según el relato policial, la víctima explicó a sus compañeras que había accedido a mantener relaciones sexuales con el joven, debido a la presión ejercida tanto por él como por su amiga.

Tras las diligencias practicadas, los agentes analizaron el vídeo de la grabación, donde pudieron constatar como la víctima solicitaba que cesasen las acciones, haciendo caso omiso tanto el joven, como la amiga.

Finalizadas todas las diligencias, los investigadores procedieron a la detención de los dos menores investigados.

La Consejería de Educación del Gobierno de Cantabria ha adoptado medidas, que no ha concretado "por prudencia". Así lo ha informado el consejero de Educación, Sergio Silva, tras ser preguntado por los periodistas acerca de este caso.

El consejero ha pedido "cautela" al abordar este asunto por la implicación de menores. "Además, el perfil del alumnado nos exige ser especialmente cautos", ha explicado.

Silva ha asegurado que la Consejería de Educación y "todo el ecosistema de protección a la infancia ya venía actuando" en este caso y ha lamentado que "no ayuda" el hecho de que haya trascendido lo ocurrido a la opinión pública.

"El que haya saltado ahora a los medios y, por lo tanto, al conocimiento público es un factor que, hay que decirlo, pues no ayuda", ha señalado.

"Lo que buscamos es que haya una especie de normalización dentro de la situación, obviamente lo más rápida posible", ha dicho el consejero, que ha hecho estas declaraciones en el Paraninfo de Las Lamas de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander