Suben a 22 el número de afectados por un brote de sarampión en Alicante

12 FEB 2026 - 15:13h.

Sanidad ha analizado a 30 posibles afectados entre los empleados de dos empresas de Alicante y ha establecido medidas de prevención para evitar la expansión del brote

La Dirección General de Salud Pública (DGSP) ha elevado a 22 los afectados en el brote de sarampión de ámbito laboral detectado en Alicante, según han informado fuentes de la Conselleria de Sanidad.

Sanidad ha declarado un brote de sarampión de ámbito laboral entre adultos y empleados de dos empresas ubicadas en un mismo edificio en la ciudad de Alicante. Hasta el momento se han analizado 30 casos sospechosos, de los que 22 se han confirmado como positivos.

Desde el momento en el que se detectó el primer caso sospechoso, desde el Centro de Salud Pública de Alicante y la DGSP se ha puesto en marcha el estudio epidemiológico de los posibles casos con el fin de realizar las pruebas de laboratorio pertinentes e identificar sus contactos, y llevar a cabo las actuaciones correspondiente.

Medidas de prevención

En estos momentos, Salud Pública ha activado todas las medidas oportunas para prevenir posibles contagios. En concreto, se ha procedido al aislamiento de todos los casos, tanto los confirmados como los que están en investigación, y la vacunación de todos los contactos. Asimismo, se ha recalcado la importancia de la adecuada ventilación y el uso de mascarillas en el entorno de trabajo de las empresas implicadas.

Además, ha remitido un escrito a las gerencias de todos los departamentos de salud, con el fin de trasladar al personal sanitario información esencial sobre la vigilancia y el control epidemiológico del sarampión.

Sanidad recuerda que el sarampión es una enfermedad aguda contagiosa, causada por un virus de la familia paramyxovirus, que cursa con los síntomas de fiebre, exantema maculopapular, tos, rinitis o conjuntivitis, mientras que en personas vacunadas la presentación clínica del sarampión suele ser atípica. Asimismo, recalca que la vacunación es de "crucial importancia" como medida más efectiva para la prevención de esta enfermedad.