Carlos Plá Valencia, 06 FEB 2026 - 15:17h.

Sanidad ha aislado a todos los afectados, tanto los confirmados como los que están en investigación, y ha vacunado a todos sus contactos para contener el brote

Por qué el sarampión vuelve a ser una enfermedad presente en España: más de la mitad de infectados no estaban vacunados

La Dirección General de Salud Pública (DGSP) de la Generalitat Valenciana ha declarado un brote de sarampión de ámbito laboral entre adultos y empleados de dos empresas ubicadas en un mismo edificio en la ciudad de Alicante.

En total, se han analizado 28 casos sospechosos, de los que 16 se han confirmado como positivos, tres han sido negativos y nueve continúan en estudio.

Desde el momento en el que se detectó el primer caso sospechoso, desde el Centro de Salud Pública de Alicante y la DGSP se ha puesto en marcha el estudio epidemiológico de los posibles casos, con el fin de realizar las pruebas de laboratorio pertinentes e identificar sus contactos, y llevar a cabo las actuaciones correspondiente.

Aislamiento de los afectados

En estos momentos, Salud Pública ha activado todas las medidas oportunas para prevenir posibles contagios. En concreto, se ha procedido al aislamiento de todos los casos, tanto los confirmados como los que están en investigación, y la vacunación de todos los contactos. Asimismo, se ha recalcado la importancia de la adecuada ventilación y el uso de mascarillas en el entorno de trabajo de las empresas implicadas.

Además, Salud Pública ha remitido un escrito a las gerencias de todos los departamentos de salud, con el fin de trasladar al personal sanitario información esencial sobre la vigilancia y el control epidemiológico del sarampión.

España ya no está libre de sarampión

Recientemente, la Organización Mundial de la Salud, tras la evaluación anual de los datos epidemiológicos y de laboratorio de 2024, considera que se ha reestablecido la transmisión endémica del sarampión en España.

En España, en 2024 se notificaron 467 casos sospechosos, de los cuales se confirmaron 227: un 23,3% fueron importados, un 44,9% estaban relacionados con la importación y en un 32,2 no pudo establecerse el origen. En 2025, hasta el 28 de diciembre, se habían confirmado 397 casos de sarampión de un total de 971 sospechosos, entre los que se incluyen 108 casos importados (principalmente de Marruecos y Rumanía).

El sarampión es una enfermedad aguda contagiosa, causada por un virus de la familia paramyxovirus, que cursa con los siguientes síntomas: fiebre, exantema maculopapular, tos, rinitis y/o conjuntivitis. En personas vacunadas la presentación clínica del sarampión suele ser atípica. Desde la Conselleria de Sanidad recuerdan la importancia de la vacunación como medida más efectiva para la prevención de esta enfermedad.