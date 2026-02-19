La oposición en la Comunitat Valenciana critica que el PP "incremente sus privilegios" en lugar de expulsar a Mazón del grupo popular

El Gobierno valenciano ha nombrado a un conductor para dar servicio al expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, que fue forzado a dimitir por su polémica gestión de la DANA. El Diari Oficial de la Comunitat Valenciana ha publicado este miércoles la resolución que firma el presidente autonómico, Juanfran Pérez Llorca, que ya nombró al ex secretario de Comunicación cuando la tragedia, José Manuel Cuenca, como asesor de Mazón, a pesar de que sigue investigado por la jueza de la DANA.

El nombramiento del chófer, con el estatus de personal eventual con funciones de conductor se hace a propuesta del propio Carlos Mazón y en aplicación del Estatuto de los expresidents de la Generalitat, con unas retribuciones equivalentes a eventual C5.

Pérez Llorca también nombró a José Manuel Cuenca, investigado por la jueza de la DANA, en su condición de secretario del Gabinete del President y Comunicación, cuando ocurrió la tragedia, como personal eventual con funciones de asesoramiento y unas retribuciones equivalentes a asesor de Carlos Mazón. El nombramiento tuvo lugar a principios del pasado mes de diciembre, a propuesta de Mazón.

La oposición critica que el PP "incremente sus privilegios" en lugar de expulsar a Mazón del grupo popular

El síndic (portavoz) socialista en Les Corts Valencianes, José Muñoz, ha anunciado que van a solicitar a la Cámara que aclare si Mazón también está cobrando el plus de kilometraje por sus traslados desde Alicante, ya que al tener coche oficial no le correspondería, y ha reprochado al PP que "incremente sus privilegios" en lugar de pedirle el acta o expulsarle del grupo popular.

El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ha preguntado "para qué quiere Mazón un chófer todos los días" o para qué ha nombrado de asesor a quien era "su compañero de piso", y ha señalado que lo que tiene que hacer es irse a su casa y dejar el acta de diputado, porque además "no va a los plenos".

El Estatuto de expresidents, aprobado en 2002 por el PP y el PSPV-PSOE, otorga prerrogativas a quienes han ocupado la máxima responsabilidad en la Generalitat, como el tratamiento vitalicio de molt honorable, medios materiales (una oficina de apoyo con dos asesores, un conductor y un vehículo de la Generalitat) y la condición de miembros del Consell Jurídic Consultiu.