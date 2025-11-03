Rocío Martín 03 NOV 2025 - 08:00h.

Con su dimisión, Mazón también perdería su sueldo como presidente: 91.000 euros brutos al año

Víctimas de la DANA se concentran ante el Palau para exigir la dimisión de Carlos Mazón: "Llega más de 365 días tarde"

ValenciaEl presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, comparecerá este lunes para aclarar su futuro político tras el proceso de "reflexión personal" que anunció hace cuatro días y tras mantener varias "conversaciones" este mismo domingo con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, según han informado fuentes de la formación.

De esta forma, tras una intensa jornada de negociaciones para "analizar el contexto político de la Comunidad Valenciana", Mazón aplazaba a este lunes 3 de noviembre su decisión, con la incógnita de si finalmente optará por renunciar a la Presidencia de la Generalitat.

¿Qué pasará con el sueldo de Carlos Mazón si dimite?

El primer efecto en caso de que Carlos Mazón dimita es que pierde el aforamiento en un momento en el que no se descarta que acabe imputado en la causa por la gestión de la DANA.

Con su dimisión, Mazón también perdería su sueldo como presidente de 91.000 euros brutos al año. Pero, eso sí, al haber superado la mitad de la legislatura, tendría derecho a cobrar, durante dos años, un sueldo público de 75.000 euros anuales. Sin embargo, al haber dimitido y no haber terminado la legislatura, Carlos Mazón no tendría derecho a los 75.000 euros anuales durante quince años que sí perciben los expresidentes que han completado una legislatura entera. La ley valenciana establece que solo aquellos que hayan agotado su mandato pueden formar parte del Consell Jurídic Consultiu durante ese periodo prolongado. En cambio, quienes dejan el cargo antes, solo pueden hacerlo durante el mismo tiempo que estuvieron en la Presidencia.

Los escenarios ante la salida de Mazón

A la espera de ver si Mazón da o no un paso atrás, en el PP manejan varios escenarios: dimite y deja paso a un presidente interino --en este caso una opción podr�ía ser el secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, que tiene escaño en las Cortes valencianas--; dimite y convoca elecciones autonómicas; anuncia que no será el candidato en las próximas elecciones, convocando un congreso regional para elegir a su sucesor al frente del PPCV. Ese cónclave está pendiente desde el verano.

Hace unos días se manejaba esa opción de que Mazón pudiera anunciar que no repetirá como cabeza de cartel en las autonómicas. Sin embargo, es un paso que dentro del PP juzgan en este momento de "insuficiente", ya que, según alegan, el funeral de Estado del miércoles con gritos de "asesino", "rata" o "cobarde" supuso un punto de inflexión.

La vía de que Pérez Llorca esté de forma transitoria al frente de la Generalitat si se produce la salida de Mazón cuenta con respaldo "total" de las direcciones provinciales de los 'populares' valencianos, según aseguran a Europa Press fuentes de la formación.

Desde que Feijóo llegó a la Presidencia nacional del PP, en abril de 2022, ha hecho gala de respetar las decisiones de las CCAA frente a posibles injerencias de 'Génova' en los territorios, subrayando que él fue durante 14 años presidente de la Xunta de Galicia.

En el caso de que Mazón dimita, la elección de su sucesor debe contar con el visto bueno de Vox, dado que los 'populares' no tienen mayoría absoluta en el Parlamento autonómico. El pasado jueves, Abascal dijo que el presidente de la Generalitat sufre "un linchamiento" y arremetió contra el PP por "estar atemorizado" ante el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

En las filas del PP se abre el desconcierto y hay temor a que "la salida de Mazón no acabe tampoco con la crisis que hay provocada", según fuentes del partido, donde insisten en que si no se ataja esta situación puede afectar a las próximas citas electorales.