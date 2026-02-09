El jefe de gabinete de Mazón ha comparecido este lunes en el Congreso de los Diputados

José Manuel Cuenca, quien fuera jefe de Gabinete del expresident valenciano Carlos Mazón, ha asegurado que no dio "ninguna orden ni instrucción" a miembros encargados de gestionar la DANA, sino que simplemente "trasladó una reflexión" al indicar a la ex consellera de Emergencias Salomé Pradas que "de confinar, nada".

Cuenca ha comparecido este lunes de nuevo ante la comisión investigadora del Congreso de los Diputados sobre la gestión de la tragedia ocurrida el 29 de octubre de 2024 en la Comunidad Valenciana. Allí ha negado haber ordenado a Pradas esa tarde "no confinar" cuando esta se lo sugirió ante la gravedad de la situación. "Yo no le di ninguna orden ni ninguna instrucción aquella tarde a ningún miembro que estuviera al frente de la emergencia", ha afirmado.

En esos intercambios, que Pradas ha mostrado en sede judicial, se ve cómo Cuenca a las 19:54 horas del día señalado le indicaba a la ex consellera: "Salo, de confinar nada, por favor. Calma" y le insistía a las 20:25 en que se "quitase eso de la cabeza".

Defiende que él no tenía "ningún rol y ninguna competencia en una emergencia"

Cuestionado sobre el contenido y el tono de esos intercambios, ha explicado que "simplemente trasladaba una reflexión de que lo que se hiciera, se hiciera con la cobertura legal" necesaria. Durante toda la sesión, ha reiterado que "no es cierto" que él estuviera dando "instrucciones del president (Mazón, con quien también estaba en contacto por WhatsApp)" a Pradas y ha rechazado que él "frenara el confinamiento" ante una acusación de la diputada Àgueda Micó (Grupo Mixto).

Al respecto, ha recordado que ante la tragedia él no tenía "ningún rol y ninguna competencia en una emergencia". "Yo ni paralizo ni impulso nada porque yo no formo parte de la gestión de la emergencia", ha enfatizado.

Micó lo ha conminado a "ser valiente" y "decir la verdad" al acusarlo de ser "muy fiel a (Carlos) Mazón y muy poco fiel a los valencianos y valencianas y a quienes quieren la verdad". De nuevo, ha respondido con una frase muy utilizada a lo largo de toda la intervención: "Lo que usted está diciendo no lo puedo compartir".

La desaparición de mensajes de su teléfono móvil

En otro momento de la comparecencia, el diputado Mikel Otero, del Grupo EH Bildu, ha considerado que "la cuestión hoy es saber si su entrometimiento" con esos mensajes a Pradas tuvo "consecuencias graves en la gestión de la emergencia".

"En todo momento he dicho la verdad", ha contestado el exjefe de Gabinete, que ha sugerido: "lo que nos tiene que empezar a preocupar fundamentalmente es que miles de valencianos recuperan la seguridad ante cualquier otro episodio imprevisible de la naturaleza como el que se dio el 29 de octubre".

La diputada Patricia Blanquer, del Grupo Socialista, lo ha interpelado además por la desaparición de mensajes de su teléfono móvil entre los que figuraban los que mantuvo esa tarde con Pradas y Mazón. Sobre ello ha considerado que se trata de "destrucción de pruebas y obstaculización a la justicia" por no dejar "ni rastro de comunicaciones porque su móvil corporativo fue reseteado". Sobre esta acusación, el interrogado ha respondido: "Yo no he borrado nada".

"Tomó decisiones y, si actuaba por orden (de Mazón), la responsabilidad era de su jefe"

"No tenía competencias, pero tomó decisiones y, si actuaba por orden (de Mazón), la responsabilidad era de su jefe", ha observado la socialista, al tiempo que Cuenca reiteraba que él no dio "ninguna orden" y no la dio "en nombre de nadie".

Esa diputada, con quien ha tenido un tenso intercambio, ha cuestionado si el exjefe de Gabinete trasladó a Mazón el contenido de todos los mensajes que le envió Pradas comunicándole, por ejemplo, que se había producido un primer fallecimiento y que un río en Utiel se estaba desbordando. "Los avisos eran claros; la pasividad, injustificable", ha lamentado Blanquer.

A Cuenca se le ha reprochado "haber mentido" en sus declaraciones, haber eliminado mensajes de su teléfono móvil de forma deliberada a fin de "encubrir" a Mazón y haber "interferido" en la gestión de Pradas con una serie de intercambios en los que se mostraba contrario a un confinamiento.