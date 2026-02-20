Hallan en Alicante el cadáver de un paciente en una zona de obras de una clínica donde pudo morir asfixiado

La postura que presentaba el cuerpo del fallecido en el momento de su hallazgo hacen pensar en la posibilidad de la muerte por asfixia

Un hombre de 55 años y paciente de una clínica privada de Benidorm, en Alicante, ha sido hallado muerto en una zona de obras de este centro después de, al parecer, quedarse atrapado allí y haber muerto por asfixia.

Los investigadores barajan que el varón, de nacionalidad británica, salió de la habitación en la que estaba ingresado con la intención de marcharse del centro, pero finalmente se adentró en esa zona, según han confirmado a fuentes policiales y ha avanzado el diario 'Información'.

Los hechos ocurrieron el pasado 7 de febrero, si bien el cadáver del hombre no fue encontrado hasta el día 11, es decir, cerca de cuatro días después. Aunque en un primer momento se creyó que el paciente se había marchado de la clínica, agentes de la Policía Nacional de Benidorm realizaron varias averiguaciones, que incluyeron la revisión de cámaras, hasta que finalmente fue encontrado en esa zona de obras por la que habría deambulado.