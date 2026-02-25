Una familiar del vecino fallecido ha remitido una carta para mostrar su malestar al ayuntamiento de Benissa, Alicante

Desolada, una vecina de Benissa (Alicante), ha remitido una carta de queja al ayuntamiento tras recibir en su domicilio una carta institucional que convocaba a un familiar fallecido hace 16 años a unas actividades previas a las fiestas del municipio.

La carta fue leída en el pleno municipal por el concejal de la agrupación local Reiniciem Benissa, Alessandro Romano, que resaltó que era necesario dar a conocer "el malestar profundo, legítimo y humano" de esta familia

En la misiva, la vecina, que ha preferido mantener su anonimato, mostraba su perplejidad por la situación vivida y denuncia que se ha producido "una falta grave de revisión y de sensibilidad en la gestión de los datos municipales", asegurando que "recibir una carta institucional como si estuviera vivo, ha sido un golpe emocional muy duro para mí y mi familia".

La ciudadana considera "inaceptable" los hechos, y aunque matiza que no tiene "ningún animo de confrontación política", espera que ninguna familia de la localidad tenga que pasar por esto y exige responsabilidades, además de que se revisen los procedimientos para "tratar estas situaciones con respeto y dignidad" porque "detrás de las bases de datos hay historias reales, pérdida y dolor".

Disculpas del alcalde

Tras conocer el contenido de la queja, el alcalde de Benissa, Arturo Poquet (PP), tomó la palabra para pedir disculpas a la afectada en nombre propio y del consistorio, lamentando que "esto no tenía que haber pasado porque estas cartas oficiales se envían utilizando los contenidos del padrón municipal, por lo que quiero saber por qué se ha producido".