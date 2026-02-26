La escultura de Pikachu tiene un precio de 720 euros, una cifra que supera la escultura del propio Pikachu con Eevee que alcanza un precio de venta de 5.500 euros

La prestigiosa firma valenciana de figuras de porcelana Lladró, se ha sumado a la celebración del 30 aniversario de Pokémon, que se celebra este viernes 27 de febrero, con la elaboración de dos creaciones para la ocasión.

En la primera de las figuras, aparece un sonriente Pikachu, en color amarillo y con la punta de las orejas negras y una flor de color rosa en las manos. El precio de estas esculturas de edición limitada alcanza los 720 euros.

Un precio que supera con creces la otra creación realizada por la firma valenciana. 5.500 euros deberán abonar aquellos que se quieran hacer con una de las 288 unidades de "Pikachu & Eevee", donde los personajes aparecen sentados sobre una repisa con hojas y flores.

El resultado de esta obra para coleccionistas es una pieza de Pikachu compuesta de 14 partes, pintada en amarillo intenso y rojo brillante, según explican desde la compañía valenciana. Junto a Pikachu, encontramos a Eevee, otra famosa criatura del universo Pokemon, y cuya escultura está pintada en tonos crema y marrones con un total de 11 partes, desde orejas y extremidades hasta piezas diminutas como ojos, mechones o mofletes.

Para elaborar estas piezas de lujo, los diseñadores de la marca valenciana se han sumergido en el mundo Pokémon y han empleado "más de mil horas de trabajo especializado en escultura, desarrollo técnico y ornamentación" para reinterpretar a los famosos personajes a través de su clásica porcelana artesanal.

El Pokémon favorito de Lamine Yamal

Para celebrar este 30 aniversario, The Pokémon Company ha realizado una serie de colaboraciones a nivel mundial. Recientemente, pudimos conocer en un anuncio emitido en la pasada Superbowl cuáles son los Pokémon favoritos de estrellas del fútbol, la Fórmula 1 o de la música, como Lamine Yamal, Charles Leclerc o Lady Gaga.

Una celebración a la que también se ha apuntado la prestigiosa revista Time que ha lanzado un número especial de 96 páginas disponible en tres versiones coleccionables, cada una de las cuáles con una portada diferente protagonizada por Pokémon especiales.