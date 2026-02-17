El comprador es AJ Scaramucci, hijo del ex director de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci

Además, también rompió el récord general de la tarjeta coleccionable más cara vendida en una subasta

El youtuber estadounidense Logan Paul ha superado el récord Guiness al vender por 16.492.000 dólares una carta de Pokémon. El comprador, según recoge la organización Guinness World Records, es AJ Scaramucci, hijo del ex director de comunicaciones de la Casa Blanca Anthony Scaramucci.

La tarjeta se vendió a través de la casa de subastas en línea Goldin y un adjudicador de récords mundiales Guinness estuvo en el evento para verificar que la compra la había convertido en la tarjeta de Pokémon más cara vendida en una subasta. Además, también rompió el récord general de la tarjeta coleccionable más cara vendida en una subasta.

"Uno de los momentos más memorables de mi vida": la emoción del youtuber

"La de anoche será una noche que recordaré para siempre. Vendí mi PSA 10 Pikachu Illustrator por 16,492,000 dólares, convirtiéndola oficialmente en la Carta Coleccionable más valiosa del mundo. Experimentar esto con millones de personas en línea y personas afines en la sala mientras abríamos cajas antiguas de cartas Pokémon fue uno de los momentos más memorables de mi vida".

"Después de haber comprado esta tarjeta en 2021 por 5,275.000 dólares, obviamente estoy feliz con el regreso desde el punto de vista financiero, pero estoy más feliz de que se haya probado y se haya consolidado como el mejor coleccionable del mundo. Felicidades a @treasuretrove por comprar un pedazo de historia y comenzar su viaje para reunir los mayores tesoros que hay alrededor. Me alegro de que esta tarjeta vaya a alguien que ama Pokémon tanto como yo", continúa.

"Confía en el tiempo. Convicción en decisión. Confianza en la comunidad. Pokémon es una parte para siempre de mi vida y realmente creo que recién estamos empezando. La próxima aventura será aún más grande".