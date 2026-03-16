Claudia Barraso 16 MAR 2026 - 19:30h.

Buscan a Mauro, un joven de 18 años desaparecido desde el domingo en Marbella: necesita tomar una medicación

Buscan a Jesús Gómez, joven de 19 años desaparecido desde el viernes 13 de marzo en Iniesta, Cuenca

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Buscan a Mauro, un joven de 18 años que lleva desaparecido desde el domingo. La ultima vez que se le vio fue en la estación de autobuses de Marbella. Su situación es de vulnerabilidad ya que necesita tomar una medicación, según han confirmado desde el Ministerio del Interior.

El Centro Nacional de Desaparecidos ha activado una alerta informando de su desaparición y explicando que se trata de una situación urgente al tratarse de un joven que necesita tomar un medicamento. El organismo ha compartido sus características junto a una fotografía suya para que cualquier persona que le haya podido ver comunique o de la alerta a las autoridades.

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Según la descripción que ha aportado con el cartel el organismo, se trata de un chico de 18 años de ojos color azul, el pelo largo, color castaño y melena ondulada. Mide en torno a 1,75 metros y es de constitución corpulenta. De la misma manera, han pedido la colaboración ciudadana para poder encontrarle lo antes posible, ya que necesitaría tomar su medicación. En caso de que alguien sepa algo sobre su paradero, pueden avisar a la Policía Nacional llamando al 091 o al servicio de Emergencias 112-Andalucía.

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Necesita una medicación

El joven fue visto por última vez en la estación de autobuses de Marbella. Desde entonces nadie le ha vuelto a ver. Las autoridades han pedido la colaboración ciudadana. Cualquier pista sobre si el joven se pudo subir a algún autobús o si iba acompañado o no, es imprescindible para tratar de dar con él lo antes posible.

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Medios como 'Sur' no han confirmado quién denunció su desaparición, pero muy probablemente la familia de Mauro fue quien dio la voz de alerta o personas más cercanas. Además, comunicaron a las autoridades que el joven necesita de una medicación, pero tampoco han confirmado qué enfermedad padece.