Manu Reyes 24 MAR 2026 - 17:19h.

El Gobierno ha iniciado los trámites para retirarle la declaración de Bien de Interés Turístico Nacional a su Semana Santa

Los cofrades dejan fuera a las mujeres de la Semana Santa de Sagunto: "Es una gran decepción"

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ValenciaLa Hermandad de Sagunto no cede y el Gobierno ha iniciado los trámites para retirarle la declaración de Bien de Interés Turístico Nacional a su Semana Santa. Pero los cofrades prefieren mantener su tradición de no permitir la entrada a las mujeres. Con más de 500 años de historia, esta tradicional fiesta católica no sigue los pasos hacia la inclusión que ya han dado la Semana Santa de Sevilla o de Málaga.

En la calle, los vecinos se muestran divididos con esta polémica. Algunos abogan por la igualdad y otros quieren que la tradición se mantenga como su origen en el siglo XVI. Destacan que es un elemento diferenciador que otras Semanas Santas.

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Pero la división también llega a los cofrades: 267 están en contra y 114 a favor. En lo único en lo que mantienen el consenso es en que perder el Interés Turístico Nacional es un grave error para la localidad.

La calle, dividida por la polémica

En Sagunto, los vecinos no hablan de otra cosa: la revocación del título de Interés Turístico Nacional. Se trata de una distinción que le otorgaron en 2004. "Yo pienso que nos diferenciamos de otras Semanas Santas, justamente porque salen solamente hombres", asegura una residente. Pero no todos opinan igual.

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"He votado que sí por el simple convencimiento de que creo que hombres y mujeres somos iguales. Su retirada sería algo muy catastrófico", lamenta Albert Llueca, de la cofradía Hermandad de la Sangre. "Porque a nivel turístico y de visibilidad, es lo que hay, no puedes tener un título que no incluye a la mitad de la población", añade Bianca Ribelles, portavoz de la Semana Santa Inclusiva.

El ayuntamiento afirmó que siempre ha respetado los espacios de decisión propios de la cofradía, pero que ahora "había llegado el momento para ser valientes y dar un paso adelante hacia la igualdad y la inclusión". Unos pasos que ya han dado en otras localidades. Por ejemplo, Lucía y Anabel llevan el trono de la exaltación en la cofradía de las Fusionadas de Málaga, procesionando juntos hacia la igualdad.