Rocío Amaro 13 MAR 2026 - 16:21h.

Un ingeniero sevillano utiliza la Inteligencia Artificial para dar vida a los pasos de misterio y narrar los Evangelios en un vídeo viral que ha cautivado a la ciudad

El proyecto logra superar la polémica inicial sobre el uso de la tecnología en el mundo cofrade, apostando por el máximo respeto a la solemnidad de las imágenes sagradas

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SevillaEn Sevilla, la Cuaresma es tiempo de tradiciones y ritos inamovibles, donde cada gesto y cada detalle se mide por siglos de historia. Sin embargo, este 2026 la tecnología ha logrado romper esa barrera temporal a través de un vídeo que se ha compartido de forma masiva en los teléfonos de miles de sevillanos.

Se trata de un "delirio digital" donde los pasos de misterio de la ciudad (los que representan pasajes bíblicos y son de mayor tamaño) parecen cobrar vida. Lo hacen escenificando la Pasión de Cristo con una fluidez que hasta ahora solo existía en la imaginación de los devotos.

Un proyecto de lo más atrevido del que se ha encargado Fernando Rivero, un ingeniero industrial, trianero (de la calle San Jacinto, como le gusta resaltar) que ha sabido encontrar en los algoritmos una nueva forma de fe.

La relación entre el artista y la IA

No es profesional de la materia, aunque no lo parezca. De hecho, su relación con la Inteligencia Artificial nació curiosamente en la incertidumbre de una habitación de hospital. Debido al embarazo de riesgo de su mujer, Fernando pasó muchísimas horas allí, rodeado de informes médicos y miedos. Como él mismo explica, vive la Semana Santa intensamente durante todo el año y necesitaba una vía de escape creativa para gestionar la tensión de aquellos momentos.

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"Se me ocurrió probar herramientas de generación de imágenes muy locas utilizando aplicaciones del móvil, simplemente como un entretenimiento", relata el ingeniero. Aquello pronto se convirtió en un aprendizaje constante sobre las capacidades de estas nuevas herramientas digitales que estaban empezando a asomar en el mercado.

Un aprendizaje nacido entre la polémica y el respeto

Sin embargo, el camino de Fernando en las redes sociales no estuvo exento de dificultades iniciales. Su primer contenido viral, que imaginaba una Semana Santa protagonizada por 'Minions', despertó el recelo de los sectores más puristas de la ciudad. Muchos consideraron aquel experimento como una falta de respeto, una barrera que el propio autor aprendió a gestionar con el tiempo.

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"La gente pensaba que era una falta de respeto, pero yo nunca lo vi así", confiesa sobre aquella etapa. Esa controversia le sirvió para entender que, en una ciudad que venera sus imágenes con un celo casi místico, la tecnología debe aplicarse siempre con un sentido profundo y respetuoso, huyendo del chiste fácil o de la distorsión gratuita de lo sagrado.

Por eso, su último trabajo ha dado un giro radical hacia el rigor evangelizador, logrando que los píxeles muten al compás de la música. "Hay que animar con IA dándole un sentido a la imagen, que es lo que yo hago ahora", reflexiona sobre este proceso donde el folclore y la técnica se dan la mano de forma definitiva para narrar la historia de Jesús.

El reto de animar la memoria de un barrio

El resultado actual es un montaje hipnótico donde los pasos parecen moverse entre nubes de incienso. Fernando ha dedicado meses a este proyecto, trabajando de forma minuciosa desde el pasado mes de septiembre. H un máster en energías renovables.

El proceso creativo es extremadamente complejo porque las herramientas digitales cambian a una velocidad de vértigo. Según detalla el propio creador, la tecnología avanza de tal manera que lo que antes tardaba horas en procesar, ahora se puede resolver en apenas unos minutos. Esta agilidad le permite probar diferentes transiciones hasta encontrar la que mejor encaja con la marcha procesal elegida.

"Lo que yo hacía hace unos meses ya no tiene nada que ver con lo que hago ahora porque las herramientas cambian constantemente", explica Fernando. Esta evolución constante le obliga a estar permanentemente actualizado, estudiando cada nueva aplicación que sale al mercado para ver cómo puede aplicarla a su visión particular de la Semana Santa sevillana.

La espera por la segunda parte de la Pasión

La acogida del vídeo ha sido tan abrumadora que los comentarios en su cuenta de Instagram, @el_iamador, se cuentan por cientos. Muchos usuarios destacan la "crudeza" de momentos como el tránsito hacia los azotes de las Cigarreras o la solemnidad de la Sentencia. Incluso hay quienes proponen el vídeo como material didáctico para clases de Religión o Historia en los colegios de la ciudad.

A pesar del éxito, Fernando mantiene los pies en el suelo y sigue viendo esto como una afición a la que dedica mucho tiempo y cariño. La presión de sus seguidores por ver la segunda parte es constante, pero él prefiere no precipitarse: "La estoy estudiando ya pero no sé cuándo podré tenerla", admite con prudencia.

Con este proyecto, Fernando Rivero ha conseguido que la Inteligencia Artificial deje de ser vista como una amenaza para la tradición sevillana. Ha demostrado que, si se maneja con respeto y conocimiento de la materia, la tecnología puede ser una aliada excepcional para divulgar la devoción y el incalculable patrimonio de las hermandades de la ciudad.

Sevilla ahora espera con ganas el siguiente "minuto y medio" de este ingeniero que ha sabido meter el futuro en el corazón mismo de la Cuaresma más clásica.