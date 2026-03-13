Rocío Amaro 13 MAR 2026 - 05:30h.

La canción 'La vida es un baile' de Sabas Ruiz se convierte en un fenómeno espontáneo en varios centros de la provincia de Sevilla para fomentar la inteligencia emocional

El artista de Coria del Río lanza su quinto álbum, titulado 'Mi momento', tras comprobar cómo sus letras conectan con una generación de escolares "pegada a la pantalla"

SevillaEn algunos centros educativos de la provincia de Sevilla, el tradicional y estridente sonido del timbre ha comenzado a dejar paso a una melodía mucho más esperanzadora. Se trata de 'La vida es un baile', una composición de Sabas Ruiz que se ha instalado como el nuevo ritual matinal para cientos de escolares.

Todo se originó cuando el cantautor de Coria del Río interpretó la canción en el mismo colegio donde él se formó y donde actualmente estudia su hijo Lucas. La respuesta fue tan positiva que la voz empezó a correr con rapidez entre el profesorado de la zona. De este modo, lo que nació como una actuación íntima y familiar acabó saltando de un centro a otro, impulsado por maestros que buscaban una forma distinta de recibir a sus alumnos cada mañana.

La letra de la canción invita a los más pequeños a ver el día a día como una oportunidad constante para el optimismo. Versos como "la vida es un baile hasta el final" resuenan ahora en los pasillos de algunos colegios, sustituyendo el estrés de la primera hora por un mensaje de autoafirmación. Para los niños, cantar que las emociones "danzan en su piel" se ha convertido en una forma de reconocer lo que sienten antes de sentarse en el pupitre.

El poder de la música en las aulas

En este proceso ha sido fundamental la implicación de docentes como Rocío Álvarez, del colegio Félix Hernández de Isla Mayor, quien ha sabido integrar la pieza en el ecosistema escolar. Aunque Sabas no compuso el tema con una finalidad pedagógica previa, los maestros han sabido ver en su estribillo una herramienta de inteligencia emocional.

Esta conexión con el mundo educativo no es ajena al artista, ya que él mismo cuenta con la carrera de magisterio. Su formación le permite defender con conocimiento de causa que la música en el sistema educativo es un pilar fundamental para el bienestar de los menores. Según su visión, letras que hablen de que "en cada esquina hay una historia que está esperando por salir" ayudan a los niños a mantener viva la curiosidad y la ilusión, valores que a veces se pierden entre pantallas y dispositivos digitales.

Precisamente, este fenómeno en los colegios ha coincidido con un momento de transformación profunda en la trayectoria del cantante de Coria del Río. Tras pasar gran parte de su vida compaginando la creación musical con diversos empleos, el artista ha decidido que este es el punto de no retorno. El éxito inesperado de sus letras en las escuelas le ha servido de impulso definitivo para apostar el todo por el todo y volcarse en su faceta creativa de manera exclusiva.

El salto a 'Mi momento'

Justo de ahí nace su nuevo álbum, titulado con intención 'Mi momento'. Se trata de un proyecto que ha requerido tres años de trabajo constante, desde finales de 2022 hasta su reciente publicación a finales de 2025. Durante este tiempo, Sabas Ruiz ha realizado una selección minuciosa de diez temas que reflejan su actual madurez musical. "Es el momento de dedicarme a la música exclusivamente", afirma con la seguridad de quien ha encontrado su verdadero sitio tras una larga búsqueda.

Pese a que este "himno escolar" le ha otorgado una visibilidad renovada, el cantautor cuenta con una trayectoria de fondo muy sólida en el pop-rock andaluz. Su camino discográfico se inició en 2011 con 'Sensaciones' y ha sumado peldaños con trabajos como 'Menuda escena' (2014), 'Año sabático' (2018) o 'Algo está cambiando' (2022). Cada uno de estos discos ha sido una etapa de aprendizaje técnico que ahora culmina en una producción mucho más sofisticada, donde incluso se ha formado en piano y lectura de partituras.

Un mensaje para las nuevas generaciones

Con el disco ya en la calle, el proyecto encara su fase más ambiciosa con la preparación de los directos. En apenas diez días, el artista iniciará los ensayos con su banda de toda la vida para armar una presentación oficial que esté a la altura de su obra más completa. El objetivo es trasladar toda la emoción de las grabaciones al escenario, manteniendo esa cercanía que ha sido la clave para conectar con un público tan sincero y exigente como es el infantil.

Saber que sus canciones sirven de motor de cambio en las aulas es, para él, el mayor reconocimiento tras más de una década de carrera constante. El baile de las emociones de Sabas Ruiz ha encontrado un escenario que nunca pudo imaginar, demostrando que a veces el éxito más rotundo no se mide en cifras de ventas, sino en la energía con la que un niño entra al colegio.